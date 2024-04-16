Текслер в Москве принял участие в обсуждении нацпроекта, предложенного Путиным

16 апреля 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер в Москве обсудил проект «Инфраструктура для жизни» Фото: Роман Наумов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Москве принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, на заседании обсуждался новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», озвученный президентом РФ Владимиром Путиным на послании Федеральному собранию. «Мероприятие прошло под председательством помощника президента РФ, секретаря Госсовета Игоря Левитина, вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, министра строительства РФ Ирека Файзуллина и главы Татарстана Рустама Минниханова. Также в заседании приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Госдумы РФ, губернатора регионов», — заявили в пресс-службе. Челябинский губернатор высказал ряд предложений. Речь шла о формировании критериев для определения населенных пунктов, которые станут опорными для реализации нового нацпроекта. Текслер озвучил предложения как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». «Опорные пункты будут в приоритете. Как следствие, мы тщательно должны подойти к их отбору. Внимательно нужно отнестись к вопросу уточнения критериев определения этих опорных пунктов. Также подход к финансированию мероприятий национального проекта должен быть комплексным, нужна консолидация всех ресурсов. Необходимо привлекать частный бизнес к реализации нацпроектов», — заявил Текслер. Послание Федеральному собранию, где Путин озвучил новые нацпроекты, состоялось 29 февраля. По поручению президента, документы по их подготовке правительство РФ должно представить до 30 апреля. Необходимо разработать новые принципы для национальных проектов, а также способы их финансирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Москве принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, на заседании обсуждался новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», озвученный президентом РФ Владимиром Путиным на послании Федеральному собранию. «Мероприятие прошло под председательством помощника президента РФ, секретаря Госсовета Игоря Левитина, вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, министра строительства РФ Ирека Файзуллина и главы Татарстана Рустама Минниханова. Также в заседании приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Госдумы РФ, губернатора регионов», — заявили в пресс-службе. Челябинский губернатор высказал ряд предложений. Речь шла о формировании критериев для определения населенных пунктов, которые станут опорными для реализации нового нацпроекта. Текслер озвучил предложения как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». «Опорные пункты будут в приоритете. Как следствие, мы тщательно должны подойти к их отбору. Внимательно нужно отнестись к вопросу уточнения критериев определения этих опорных пунктов. Также подход к финансированию мероприятий национального проекта должен быть комплексным, нужна консолидация всех ресурсов. Необходимо привлекать частный бизнес к реализации нацпроектов», — заявил Текслер. Послание Федеральному собранию, где Путин озвучил новые нацпроекты, состоялось 29 февраля. По поручению президента, документы по их подготовке правительство РФ должно представить до 30 апреля. Необходимо разработать новые принципы для национальных проектов, а также способы их финансирования.