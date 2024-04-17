Главный танковый завод переделал «Жигули» в боевую машину для участников СВО. Фото

17 апреля 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

УВЗ продолжает модернизировать автомобили для солдат Фото: Владимир Андреев © URA.RU Машиностроительная компания «Витязь» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) переделала автомобиль ВАЗ-2104 военнослужащим для выполнения задач на спецоперации. Об этом рассказали пресс-службе УВЗ. «„Витязь“ Уралвагонзавода продолжает модернизировать российский автопром. Для воинов-земляков заводчане отремонтировали и оборудовали ВАЗ-2104, в соответствии с пожеланиями участников спецоперации», — следует из сообщения. Предприятие не первый раз модернизирует автомобили для участников СВО. В начале апреля из «Уралвагонзавода» на фронт отправили боевые «Нивы». Техника предназначена бойцам из мотострелкового полка. Также на УВЗ приступили к внедрению в танки системы борьбы с дронами. telegram-канал «УралВагонЗавод — УВЗ» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Машиностроительная компания «Витязь» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) переделала автомобиль ВАЗ-2104 военнослужащим для выполнения задач на спецоперации. Об этом рассказали пресс-службе УВЗ. «„Витязь“ Уралвагонзавода продолжает модернизировать российский автопром. Для воинов-земляков заводчане отремонтировали и оборудовали ВАЗ-2104, в соответствии с пожеланиями участников спецоперации», — следует из сообщения. Предприятие не первый раз модернизирует автомобили для участников СВО. В начале апреля из «Уралвагонзавода» на фронт отправили боевые «Нивы». Техника предназначена бойцам из мотострелкового полка. Также на УВЗ приступили к внедрению в танки системы борьбы с дронами.