Главный танковый завод переделал «Жигули» в боевую машину для участников СВО. Фото

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УВЗ продолжает модернизировать автомобили для солдат Фото:

Машиностроительная компания «Витязь» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) переделала автомобиль ВАЗ-2104 военнослужащим для выполнения задач на спецоперации. Об этом рассказали пресс-службе УВЗ.

«„Витязь“ Уралвагонзавода продолжает модернизировать российский автопром. Для воинов-земляков заводчане отремонтировали и оборудовали ВАЗ-2104, в соответствии с пожеланиями участников спецоперации», — следует из сообщения.

Предприятие не первый раз модернизирует автомобили для участников СВО. В начале апреля из «Уралвагонзавода» на фронт отправили боевые «Нивы». Техника предназначена бойцам из мотострелкового полка. Также на УВЗ приступили к внедрению в танки системы борьбы с дронами.

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Машиностроительная компания «Витязь» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) переделала автомобиль ВАЗ-2104 военнослужащим для выполнения задач на спецоперации. Об этом рассказали пресс-службе УВЗ. «„Витязь“ Уралвагонзавода продолжает модернизировать российский автопром. Для воинов-земляков заводчане отремонтировали и оборудовали ВАЗ-2104, в соответствии с пожеланиями участников спецоперации», — следует из сообщения. Предприятие не первый раз модернизирует автомобили для участников СВО. В начале апреля из «Уралвагонзавода» на фронт отправили боевые «Нивы». Техника предназначена бойцам из мотострелкового полка. Также на УВЗ приступили к внедрению в танки системы борьбы с дронами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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