Машиностроительная компания «Витязь» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) переделала автомобиль ВАЗ-2104 военнослужащим для выполнения задач на спецоперации. Об этом рассказали пресс-службе УВЗ.
«„Витязь“ Уралвагонзавода продолжает модернизировать российский автопром. Для воинов-земляков заводчане отремонтировали и оборудовали ВАЗ-2104, в соответствии с пожеланиями участников спецоперации», — следует из сообщения.
Предприятие не первый раз модернизирует автомобили для участников СВО. В начале апреля из «Уралвагонзавода» на фронт отправили боевые «Нивы». Техника предназначена бойцам из мотострелкового полка. Также на УВЗ приступили к внедрению в танки системы борьбы с дронами.
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