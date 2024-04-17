В Пермском крае нашли тело пропавшего рыбака

Мужчину искали сутки
В пруду Нытвенского городского округа (Пермский край) обнаружили тело пропавшего рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтербеза.
«Утром 17 апреля от диспетчера ЕДДС Нытвенского городского округа поступило сообщение об обнаружении в пруду погибшего мужчины. Он 16 апреля уехал на рыбалку», — сказано в сообщении.
Тело мужчины достали из воды и передали сотрудникам полиции. В ведомстве напомнили, что весной опасно выходить на лед, так как он становится очень тонким.
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