17 апреля 2024

В Пермском крае нашли тело пропавшего рыбака

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Пожар у Салаирки. Тюмень , водоем, река, лодка, лодка рыбака, деревянная лодка
Мужчину искали сутки Фото:

В пруду Нытвенского городского округа (Пермский край) обнаружили тело пропавшего рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтербеза.

«Утром 17 апреля от диспетчера ЕДДС Нытвенского городского округа поступило сообщение об обнаружении в пруду погибшего мужчины. Он 16 апреля уехал на рыбалку», — сказано в сообщении.

Тело мужчины достали из воды и передали сотрудникам полиции. В ведомстве напомнили, что весной опасно выходить на лед, так как он становится очень тонким.

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В пруду Нытвенского городского округа (Пермский край) обнаружили тело пропавшего рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтербеза. «Утром 17 апреля от диспетчера ЕДДС Нытвенского городского округа поступило сообщение об обнаружении в пруду погибшего мужчины. Он 16 апреля уехал на рыбалку», — сказано в сообщении. Тело мужчины достали из воды и передали сотрудникам полиции. В ведомстве напомнили, что весной опасно выходить на лед, так как он становится очень тонким.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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