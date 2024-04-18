18 апреля 2024

С экранов пермских кинотеатров убрали голливудские блокбастеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера сериала "Наследие" в кинотеатре тц Пассаж. Екатеринбург, кинотеатр
Популярные зарубежные фильмы запретили показывать до 12 мая Фото:

В Перми кинотеатры убрали из проката фильмы «Годзилла и Конг: Новая империя», «Дюна: Часть вторая», «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» и «Кунг-фу Панда 4». Это было сделано для того, чтобы поддержать отечественные фильмы.

«Это только инициатива кинотеатра. Она направлена на поддержку российских крупных премьер совместно с кинопрокатами — например, „Сто лет тому вперед“. После 12 мая отмененные фильмы вернутся в прокат», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на отдел digital-маркетинга «Синема 5».

Также в СМИ появилась информация, что кинотеатры якобы получили от дистрибьютеров письма с требованием убрать голливудские фильмы из проката с 18 апреля по 12 мая. Иначе им запретят показывать легальные фильмы. В кинотеатре «Синема Парк» URA.RU сообщили, что у них голливудских фильмов в прокате не было, так как это неразрешенный контент. Также фильмы были в афишах пермских кинотеатров «Киномакс» и «Мягкий кинотеатр». URA.RU направило запросы в их пресс-службу. Ответы на момент публикации не поступили.

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В Перми кинотеатры убрали из проката фильмы «Годзилла и Конг: Новая империя», «Дюна: Часть вторая», «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» и «Кунг-фу Панда 4». Это было сделано для того, чтобы поддержать отечественные фильмы. «Это только инициатива кинотеатра. Она направлена на поддержку российских крупных премьер совместно с кинопрокатами — например, „Сто лет тому вперед“. После 12 мая отмененные фильмы вернутся в прокат», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на отдел digital-маркетинга «Синема 5». Также в СМИ появилась информация, что кинотеатры якобы получили от дистрибьютеров письма с требованием убрать голливудские фильмы из проката с 18 апреля по 12 мая. Иначе им запретят показывать легальные фильмы. В кинотеатре «Синема Парк» URA.RU сообщили, что у них голливудских фильмов в прокате не было, так как это неразрешенный контент. Также фильмы были в афишах пермских кинотеатров «Киномакс» и «Мягкий кинотеатр». URA.RU направило запросы в их пресс-службу. Ответы на момент публикации не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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