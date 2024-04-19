19 апреля 2024

В ВСУ испугались нового серьезного прорыва России на фронте

CNN: наступление ВС РФ направлено на город Покровск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Успехи российской армии стали предметом внимания ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление ВС РФ предположительно нацелено на продвижение к городу Покровск, который является стратегически важным транспортным узлом для ВСУ. Об этом заявил офицер Восточного командования Украины, пожелавший остаться анонимным.

«Если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может открыть жизненно важные украинские логистические маршруты, связывающие три ключевых военных узла — Константиновку, Покровск и Большую Новоселку», — заявил украинский офицер в беседе с CNN. Зарубежные журналисты отметили, что успехи ВС РФ, включая прорыв оборонительных линий в конце марта в районе сел Тоненькое и Орловка, стали предметом серьезного внимания украинской стороны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ пытаются закрепиться на отдельных позициях на фронте, но у них этого не получается. По его словам, российские солдаты совершают прорыв. Он отметил, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наступление ВС РФ предположительно нацелено на продвижение к городу Покровск, который является стратегически важным транспортным узлом для ВСУ. Об этом заявил офицер Восточного командования Украины, пожелавший остаться анонимным. «Если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может открыть жизненно важные украинские логистические маршруты, связывающие три ключевых военных узла — Константиновку, Покровск и Большую Новоселку», — заявил украинский офицер в беседе с CNN. Зарубежные журналисты отметили, что успехи ВС РФ, включая прорыв оборонительных линий в конце марта в районе сел Тоненькое и Орловка, стали предметом серьезного внимания украинской стороны. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ пытаются закрепиться на отдельных позициях на фронте, но у них этого не получается. По его словам, российские солдаты совершают прорыв. Он отметил, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...