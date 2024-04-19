В ВСУ испугались нового серьезного прорыва России на фронте

CNN: наступление ВС РФ направлено на город Покровск

19 апреля 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Успехи российской армии стали предметом внимания ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление ВС РФ предположительно нацелено на продвижение к городу Покровск, который является стратегически важным транспортным узлом для ВСУ. Об этом заявил офицер Восточного командования Украины, пожелавший остаться анонимным. «Если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может открыть жизненно важные украинские логистические маршруты, связывающие три ключевых военных узла — Константиновку, Покровск и Большую Новоселку», — заявил украинский офицер в беседе с CNN. Зарубежные журналисты отметили, что успехи ВС РФ, включая прорыв оборонительных линий в конце марта в районе сел Тоненькое и Орловка, стали предметом серьезного внимания украинской стороны. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ пытаются закрепиться на отдельных позициях на фронте, но у них этого не получается. По его словам, российские солдаты совершают прорыв. Он отметил, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наступление ВС РФ предположительно нацелено на продвижение к городу Покровск, который является стратегически важным транспортным узлом для ВСУ. Об этом заявил офицер Восточного командования Украины, пожелавший остаться анонимным. «Если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может открыть жизненно важные украинские логистические маршруты, связывающие три ключевых военных узла — Константиновку, Покровск и Большую Новоселку», — заявил украинский офицер в беседе с CNN. Зарубежные журналисты отметили, что успехи ВС РФ, включая прорыв оборонительных линий в конце марта в районе сел Тоненькое и Орловка, стали предметом серьезного внимания украинской стороны. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ пытаются закрепиться на отдельных позициях на фронте, но у них этого не получается. По его словам, российские солдаты совершают прорыв. Он отметил, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных, передает «Национальная служба новостей».