Наступление ВС РФ предположительно нацелено на продвижение к городу Покровск, который является стратегически важным транспортным узлом для ВСУ. Об этом заявил офицер Восточного командования Украины, пожелавший остаться анонимным.
«Если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может открыть жизненно важные украинские логистические маршруты, связывающие три ключевых военных узла — Константиновку, Покровск и Большую Новоселку», — заявил украинский офицер в беседе с CNN. Зарубежные журналисты отметили, что успехи ВС РФ, включая прорыв оборонительных линий в конце марта в районе сел Тоненькое и Орловка, стали предметом серьезного внимания украинской стороны.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ пытаются закрепиться на отдельных позициях на фронте, но у них этого не получается. По его словам, российские солдаты совершают прорыв. Он отметил, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных, передает «Национальная служба новостей».
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Наступление ВС РФ предположительно нацелено на продвижение к городу Покровск, который является стратегически важным транспортным узлом для ВСУ. Об этом заявил офицер Восточного командования Украины, пожелавший остаться анонимным. «Если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может открыть жизненно важные украинские логистические маршруты, связывающие три ключевых военных узла — Константиновку, Покровск и Большую Новоселку», — заявил украинский офицер в беседе с CNN. Зарубежные журналисты отметили, что успехи ВС РФ, включая прорыв оборонительных линий в конце марта в районе сел Тоненькое и Орловка, стали предметом серьезного внимания украинской стороны. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ пытаются закрепиться на отдельных позициях на фронте, но у них этого не получается. По его словам, российские солдаты совершают прорыв. Он отметил, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных, передает «Национальная служба новостей».