Шойгу заявил о прорыве армии РФ после провала наступления ВСУ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
ВС РФ совершили прорыв на фронте СВО, уточнил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытаются закрепиться на отдельных позициях на фронте спецоперации, но у них этого не получается. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что сейчас российские солдаты совершают прорыв.

«После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг. <…> Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих, за прошлый месяц в ДНР освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — поселок Мирное», — подчеркнул министр военного ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. ВС РФ также продолжают отодвигать украинские формирования на западном направлении фронта.

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Вооруженные силы Украины пытаются закрепиться на отдельных позициях на фронте спецоперации, но у них этого не получается. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что сейчас российские солдаты совершают прорыв. «После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг. <…> Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих, за прошлый месяц в ДНР освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — поселок Мирное», — подчеркнул министр военного ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. ВС РФ также продолжают отодвигать украинские формирования на западном направлении фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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