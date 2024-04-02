Шойгу заявил о прорыве армии РФ после провала наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины пытаются закрепиться на отдельных позициях на фронте спецоперации, но у них этого не получается. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что сейчас российские солдаты совершают прорыв.
«После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг. <…> Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих, за прошлый месяц в ДНР освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — поселок Мирное», — подчеркнул министр военного ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. ВС РФ также продолжают отодвигать украинские формирования на западном направлении фронта.
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Вооруженные силы Украины пытаются закрепиться на отдельных позициях на фронте спецоперации, но у них этого не получается. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что сейчас российские солдаты совершают прорыв. «После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг. <…> Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих, за прошлый месяц в ДНР освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — поселок Мирное», — подчеркнул министр военного ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. ВС РФ также продолжают отодвигать украинские формирования на западном направлении фронта.