Армия и оружие Шойгу заявил о прорыве армии РФ после провала наступления ВСУ 02 апреля 2024 в 14:58 Размер текста - 17 + ВС РФ совершили прорыв на фронте СВО, уточнил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины пытаются закрепиться на отдельных позициях на фронте спецоперации, но у них этого не получается. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что сейчас российские солдаты совершают прорыв. «После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг. <…> Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих, за прошлый месяц в ДНР освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — поселок Мирное», — подчеркнул министр военного ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. ВС РФ также продолжают отодвигать украинские формирования на западном направлении фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы Украины пытаются закрепиться на отдельных позициях на фронте спецоперации, но у них этого не получается. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что сейчас российские солдаты совершают прорыв. «После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг. <…> Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих, за прошлый месяц в ДНР освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — поселок Мирное», — подчеркнул министр военного ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. ВС РФ также продолжают отодвигать украинские формирования на западном направлении фронта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям