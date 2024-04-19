Пассажирка сообщила о выбросе газа в салоне автобуса №10 в Перми

В момент случившегося в салоне находились взрослые и дети Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми во время движения автобуса по маршруту №10 произошел выброс газа. По словам пассажирки, инцидент случился на остановке ДКЖ вечером 19 апреля.

«Сразу после закрытия дверей на остановке ДКЖ раздался громкий хлопок. Дети даже уши прикрыли. Газ стал бить струей. В первые секунды никто ничего не поняли. Когда появился характерный запах, люди стали толкаться к выходу, кричали водителю, чтобы тот открыл дверь», — пояснила собеседница издания perm.aif.ru.

Пермячка добавила, что к месту происшествия вызывали пожарных. Всех пассажиров пересадили на другой автобус, чтобы они смогли добраться до пункта назначения.

Инцидент оперативно прокомментировали представители МУП «Пермгорэлектротранс». По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. В салоне автобуса произошел выброс фреона.