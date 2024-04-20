Челябинцам запретили разводить в лесу костры

Из-за пожароопасного сезона на территории Челябинской области запрещается разведение костров. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС).
«На территории региона установился пожароопасный сезон. Жителям запрещается разведение костров», — отмечает ЕДДС.
Запрет действует на сжигание мусора, сухой растительности, выжигание травы на землях лесного фонда, населенных пунктов и садовых участков. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.
В области уже начались первые лесные пожары. Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств.
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