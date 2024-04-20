20 апреля 2024
19 апреля 2024

Челябинцам запретили разводить в лесу костры

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Шарташский лесопарк. Екатеринбург, пепелище, кострище, костер, противопожарный режим
Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности Фото:

Из-за пожароопасного сезона на территории Челябинской области запрещается разведение костров. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС).

«На территории региона установился пожароопасный сезон. Жителям запрещается разведение костров», — отмечает ЕДДС.

Запрет действует на сжигание мусора, сухой растительности, выжигание травы на землях лесного фонда, населенных пунктов и садовых участков. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.

В области уже начались первые лесные пожары. Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств.

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Из-за пожароопасного сезона на территории Челябинской области запрещается разведение костров. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС). «На территории региона установился пожароопасный сезон. Жителям запрещается разведение костров», — отмечает ЕДДС. Запрет действует на сжигание мусора, сухой растительности, выжигание травы на землях лесного фонда, населенных пунктов и садовых участков. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности. В области уже начались первые лесные пожары. Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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