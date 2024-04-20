Происшествия Пожары Челябинцам запретили разводить в лесу костры 21 апреля 2024 в 10:11 Размер текста - 17 + Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за пожароопасного сезона на территории Челябинской области запрещается разведение костров. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС). «На территории региона установился пожароопасный сезон. Жителям запрещается разведение костров», — отмечает ЕДДС. Запрет действует на сжигание мусора, сухой растительности, выжигание травы на землях лесного фонда, населенных пунктов и садовых участков. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности. В области уже начались первые лесные пожары. Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-за пожароопасного сезона на территории Челябинской области запрещается разведение костров. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС). «На территории региона установился пожароопасный сезон. Жителям запрещается разведение костров», — отмечает ЕДДС. Запрет действует на сжигание мусора, сухой растительности, выжигание травы на землях лесного фонда, населенных пунктов и садовых участков. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности. В области уже начались первые лесные пожары. Шесть возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям