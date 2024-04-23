В Челябинск прибыл представитель Национального антитеррористического комитета

23 апреля 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Андрей Пржездомский принял участие в совещании, посвященном вопросам информирования граждан о противодействии терроризму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинск с рабочим визитом приехал официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. Он принял участие в совещании по вопросам организации информирования населения о мерах по противодействию терроризму в современной обстановке, которое проводил губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства области. «Мы оцениваем работу антитеррористической комиссии и оперативного штаба по противодействию идеологии терроризма как очень динамичную, активную. Есть еще отдельные элементы, которые обращают на себя внимание — это инициативы отдельных структур. Научно-исследовательский центр мониторинга — это то новое, попытки создать системную работу не только по оценке циркулирующей негативной информации в социальных сетях, но и противопоставление ей конструктивной, очень важной и востребованной у молодежи информации», — сообщил в ходе заседания Пржездомский. По его словам, в настоящее время предотвращение вовлечения молодежи в преступную деятельность является приоритетной задачей. Ведомства работают для того, чтобы оградить российскую молодежь от негативного воздействия. На этом же заседании Текслер потребовал усилить меры безопасности во время майских праздников. Также были озвучены вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей во время летних каникул. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинск с рабочим визитом приехал официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. Он принял участие в совещании по вопросам организации информирования населения о мерах по противодействию терроризму в современной обстановке, которое проводил губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства области. «Мы оцениваем работу антитеррористической комиссии и оперативного штаба по противодействию идеологии терроризма как очень динамичную, активную. Есть еще отдельные элементы, которые обращают на себя внимание — это инициативы отдельных структур. Научно-исследовательский центр мониторинга — это то новое, попытки создать системную работу не только по оценке циркулирующей негативной информации в социальных сетях, но и противопоставление ей конструктивной, очень важной и востребованной у молодежи информации», — сообщил в ходе заседания Пржездомский. По его словам, в настоящее время предотвращение вовлечения молодежи в преступную деятельность является приоритетной задачей. Ведомства работают для того, чтобы оградить российскую молодежь от негативного воздействия. На этом же заседании Текслер потребовал усилить меры безопасности во время майских праздников. Также были озвучены вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей во время летних каникул.