В Челябинске установили рекорд по количеству участников парада дорожной техники

В Челябинске парад дорожной техники на площади Революции и перекрытие проспекта Ленина перенесли на 11:00 15 мая. Мероприятие побило рекорд по количеству участников, сообщил URA.RU глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
«Мы впервые проводим выставку дорожной техники такого масштаба и наблюдаем рекордное количество предприятий, участвующих в параде. Показательна работа производителей по импортозамещению: регион успешно обеспечивает себя и страну дорожно-коммунальной техникой, находясь в лидерах машиностроительного кластера по России», — сообщил URA.RU глава управления.
На время парада до 12:00 перекроют проспект Ленина от площади Революции до улицы Курчатова. После посетителям обещают прямое взаимодействие с техникой. В Южноуральском Росавтодоре подчеркнули, что в областной центр съедутся производители со всего региона. Выставку проведут при поддержке областного правительства и мэрии Челябинска, а мероприятие приурочили к старту сезона ремонта дорог.
Челябинцам предлагают увидеть порядка 30 единиц техники. Среди них самосвал и газомоторная техника автозавода «Урал», тралы для спецсредств от заводов «Политранс» и «УралАвтоПрицеп», миниатюрные тракторы «Уралец» и коммунальная техника Челябинского машиностроительного завода. В парад также включили строительный кран «Челябинец» механического завода, поливомоечные машины завода «Спецагрегат», бульдозеры и погрузчики «ДСТ-Урал».
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