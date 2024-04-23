В Челябинске установили рекорд по количеству участников парада дорожной техники

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На параде представят порядка 30 экземпляров дорожной техники челябинских производителей Фото:

В Челябинске парад дорожной техники на площади Революции и перекрытие проспекта Ленина перенесли на 11:00 15 мая. Мероприятие побило рекорд по количеству участников, сообщил URA.RU глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«Мы впервые проводим выставку дорожной техники такого масштаба и наблюдаем рекордное количество предприятий, участвующих в параде. Показательна работа производителей по импортозамещению: регион успешно обеспечивает себя и страну дорожно-коммунальной техникой, находясь в лидерах машиностроительного кластера по России», — сообщил URA.RU глава управления.

На время парада до 12:00 перекроют проспект Ленина от площади Революции до улицы Курчатова. После посетителям обещают прямое взаимодействие с техникой. В Южноуральском Росавтодоре подчеркнули, что в областной центр съедутся производители со всего региона. Выставку проведут при поддержке областного правительства и мэрии Челябинска, а мероприятие приурочили к старту сезона ремонта дорог.

Челябинцам предлагают увидеть порядка 30 единиц техники. Среди них самосвал и газомоторная техника автозавода «Урал», тралы для спецсредств от заводов «Политранс» и «УралАвтоПрицеп», миниатюрные тракторы «Уралец» и коммунальная техника Челябинского машиностроительного завода. В парад также включили строительный кран «Челябинец» механического завода, поливомоечные машины завода «Спецагрегат», бульдозеры и погрузчики «ДСТ-Урал».

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В Челябинске парад дорожной техники на площади Революции и перекрытие проспекта Ленина перенесли на 11:00 15 мая. Мероприятие побило рекорд по количеству участников, сообщил URA.RU глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Мы впервые проводим выставку дорожной техники такого масштаба и наблюдаем рекордное количество предприятий, участвующих в параде. Показательна работа производителей по импортозамещению: регион успешно обеспечивает себя и страну дорожно-коммунальной техникой, находясь в лидерах машиностроительного кластера по России», — сообщил URA.RU глава управления. На время парада до 12:00 перекроют проспект Ленина от площади Революции до улицы Курчатова. После посетителям обещают прямое взаимодействие с техникой. В Южноуральском Росавтодоре подчеркнули, что в областной центр съедутся производители со всего региона. Выставку проведут при поддержке областного правительства и мэрии Челябинска, а мероприятие приурочили к старту сезона ремонта дорог. Челябинцам предлагают увидеть порядка 30 единиц техники. Среди них самосвал и газомоторная техника автозавода «Урал», тралы для спецсредств от заводов «Политранс» и «УралАвтоПрицеп», миниатюрные тракторы «Уралец» и коммунальная техника Челябинского машиностроительного завода. В парад также включили строительный кран «Челябинец» механического завода, поливомоечные машины завода «Спецагрегат», бульдозеры и погрузчики «ДСТ-Урал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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