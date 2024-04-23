Полицейская и медсестра из ХМАО поборются за корону в конкурсе красоты. Фото

23 апреля 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Майор полиции и медсестра из ХМАО поборются за корону в конкурсе «Ты уникальная» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (фото из архива) Около 20 девушек из ХМАО отправились бороться за корону в конкурсе красоты «Ты уникальная», который проходит в Санкт-Петербурге. Им предстоит соревноваться с десятками участниц из других регионов России. Подробнее о некоторых участницах из округа читайте в обзоре URA.RU.



Нижневартовск представляет Маргарита Мирошниченко, она работает медицинской сестрой в детской городской больнице. Стремление преобразиться и раскрыться уже однажды помогло вартовчанке выиграть корону на конкурсе красоты. «Подготовки и репетиции у нас проходят каждый день в армейском режиме. Участвую в категории „Невеста“. Недавно репетировали подиумную походку и дефиле», — рассказала URA.RU Мирошниченко.



На корону также претендуют 15 девушек из Сургута. Среди них — Наталья Минакова, которая работает в Сургуте майором полиции и воспитывает троих детей. Она уже не в первый раз участвует в конкурсе красоты. «Моя уникальность в том числе и в том, что я являюсь представительницей мужской профессии, а также обладательницей пышных форм», — пишет Минакова на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).



Другая участница из Сургута — Алена Полякова. Она проводит тренировки в качестве фитнес-тренера и хореографа. У Поляковой также есть две дочки.



Из Нефтеюганска на конкурс отправились две участницы, одна из которых — Ольга Сагадиева. Она работает косметологом в городе и развивает карьеру в бьюти-бизнесе.



Ранее URA.RU рассказывало о другом конкурсе красоты — «Миссис Югра 2024», который прошел в Ханты-Мансийске. Корону победителя забрала 43-летняя Анриетта Вагнер, воспитывающая троих детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 20 девушек из ХМАО отправились бороться за корону в конкурсе красоты «Ты уникальная», который проходит в Санкт-Петербурге. Им предстоит соревноваться с десятками участниц из других регионов России. Подробнее о некоторых участницах из округа читайте в обзоре URA.RU. Нижневартовск представляет Маргарита Мирошниченко, она работает медицинской сестрой в детской городской больнице. Стремление преобразиться и раскрыться уже однажды помогло вартовчанке выиграть корону на конкурсе красоты. «Подготовки и репетиции у нас проходят каждый день в армейском режиме. Участвую в категории „Невеста“. Недавно репетировали подиумную походку и дефиле», — рассказала URA.RU Мирошниченко. На корону также претендуют 15 девушек из Сургута. Среди них — Наталья Минакова, которая работает в Сургуте майором полиции и воспитывает троих детей. Она уже не в первый раз участвует в конкурсе красоты. «Моя уникальность в том числе и в том, что я являюсь представительницей мужской профессии, а также обладательницей пышных форм», — пишет Минакова на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). Другая участница из Сургута — Алена Полякова. Она проводит тренировки в качестве фитнес-тренера и хореографа. У Поляковой также есть две дочки. Из Нефтеюганска на конкурс отправились две участницы, одна из которых — Ольга Сагадиева. Она работает косметологом в городе и развивает карьеру в бьюти-бизнесе. Ранее URA.RU рассказывало о другом конкурсе красоты — «Миссис Югра 2024», который прошел в Ханты-Мансийске. Корону победителя забрала 43-летняя Анриетта Вагнер, воспитывающая троих детей.