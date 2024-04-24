Посол Антонов: США перестали скрывать истинный смысл санкций против РФ

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Дипломат раскрыл подлинные замыслы США Фото:

Посол России в США Анатолий Антонов критически отозвался о стремлении Вашингтона использовать санкции против российского энергетического сектора. Дипломат указал, что все эти меры — всего лишь попытки доминирования на мировых рынках.

«Энергобезопасность по Вашингтону — желание доминирования на рынках, полное подчинение сателлитов и купирование любой конкуренции. Сомневаемся, что такие подходы жизнеспособны в многополярном мире», — сказал Антонов, чей комментарий обнародовала российская дипмиссия.

Антонов таким образом прокомментировал заявления американских официальных лиц о намерении усилить санкционное давление на Россию. Особенно речь касалась проектов в сфере сжиженного природного газа (СПГ), против которых недавно и были введены санкции.

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Посол России в США Анатолий Антонов критически отозвался о стремлении Вашингтона использовать санкции против российского энергетического сектора. Дипломат указал, что все эти меры — всего лишь попытки доминирования на мировых рынках. «Энергобезопасность по Вашингтону — желание доминирования на рынках, полное подчинение сателлитов и купирование любой конкуренции. Сомневаемся, что такие подходы жизнеспособны в многополярном мире», — сказал Антонов, чей комментарий обнародовала российская дипмиссия. Антонов таким образом прокомментировал заявления американских официальных лиц о намерении усилить санкционное давление на Россию. Особенно речь касалась проектов в сфере сжиженного природного газа (СПГ), против которых недавно и были введены санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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