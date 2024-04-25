В Запорожской области дрон ВСУ оставил сиротами четырех детей

Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В селе Новокарловке Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья с детьми. Родители погибли, четверо детей остались сиротами, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Вражеские дроны атаковали село Новокарловка Пологовского района. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина», — сообщил Балицкий в
На месте ЧП работают оперативные службы. Балицкий заявил, что с детьми сейчас работают психологи.
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