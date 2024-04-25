В Запорожской области дрон ВСУ оставил сиротами четырех детей

25 апреля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю (фото из архива) Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Новокарловке Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья с детьми. Родители погибли, четверо детей остались сиротами, сообщил глава региона Евгений Балицкий. «Вражеские дроны атаковали село Новокарловка Пологовского района. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале . Четверо несовершеннолетних детей потеряли родителей. На месте ЧП работают оперативные службы. Балицкий заявил, что с детьми сейчас работают психологи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Новокарловке Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья с детьми. Родители погибли, четверо детей остались сиротами, сообщил глава региона Евгений Балицкий. «Вражеские дроны атаковали село Новокарловка Пологовского района. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале. Четверо несовершеннолетних детей потеряли родителей. На месте ЧП работают оперативные службы. Балицкий заявил, что с детьми сейчас работают психологи.