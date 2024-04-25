В Запорожской области дрон ВСУ оставил сиротами четырех детей

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Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю (фото из архива) Фото:
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В селе Новокарловке Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья с детьми. Родители погибли, четверо детей остались сиротами, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Вражеские дроны атаковали село Новокарловка Пологовского района. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале. Четверо несовершеннолетних детей потеряли родителей.

На месте ЧП работают оперативные службы. Балицкий заявил, что с детьми сейчас работают психологи.

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В селе Новокарловке Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья с детьми. Родители погибли, четверо детей остались сиротами, сообщил глава региона Евгений Балицкий. «Вражеские дроны атаковали село Новокарловка Пологовского района. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале. Четверо несовершеннолетних детей потеряли родителей. На месте ЧП работают оперативные службы. Балицкий заявил, что с детьми сейчас работают психологи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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