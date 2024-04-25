Пермский депутат рассказал, какой национальный продукт Коми-округа любил Жириновский

Лидер ЛДПР Жириновский обожал коми-пермяцкие пистики

25 апреля 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Жириновский считал пистики полезными Фото: Владимир Андреев © URA.RU В день рождения основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, руководитель фракции партии в заксобрании Олег Постников рассказал в своем telegram-канале забавный факт. Оказывается, в последние годы Жириновский полюбил пермскую кухню. Особенно его тянуло на пистики. «В последние годы Владимира Вольфовича сильно тянуло к пермской кухне и, в частности, к пистикам. Он считал их самым чистым и полезным продуктом», — написал Постников. Он долго искал, где найти пистики зимой и нашел у одного пермского производителя, который специализировался на коми-пермяцкой кухне. А еще Жириновский подарил Постникову запонки, которые он носит до сих пор. Хотя для этого ему пришлось поменять гардероб. Владимир Жириновский умер два года назад. Сегодня, 25 апреля, ЛДПР отмечает его день рождения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В день рождения основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, руководитель фракции партии в заксобрании Олег Постников рассказал в своем telegram-канале забавный факт. Оказывается, в последние годы Жириновский полюбил пермскую кухню. Особенно его тянуло на пистики. «В последние годы Владимира Вольфовича сильно тянуло к пермской кухне и, в частности, к пистикам. Он считал их самым чистым и полезным продуктом», — написал Постников. Он долго искал, где найти пистики зимой и нашел у одного пермского производителя, который специализировался на коми-пермяцкой кухне. А еще Жириновский подарил Постникову запонки, которые он носит до сих пор. Хотя для этого ему пришлось поменять гардероб. Владимир Жириновский умер два года назад. Сегодня, 25 апреля, ЛДПР отмечает его день рождения.