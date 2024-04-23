Грузовикам разрешили ездить в Курган через Тюменскую область по трассе «Иртыш»

В Тюменской области сняли ограничения на федеральной трассе в сторону Кургана

23 апреля 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Грузовики вновь могут проезжать транзитом в Курганскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Грузовым автомобилям вновь можно двигаться по участкам трассы «Иртыш» на территории Тюменской области в направлении Курганской области. Запрет из-за паводка действовал с 17 апреля. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. «На двух участках федеральных автодорог Тюменской области сняты ограничения в движении грузового транзитного транспорта, ранее введенные в связи со сложной паводковой обстановкой в Курганской области. Запрет был введен 17 апреля», — сообщает ведомство. Ранее грузовикам нельзя было проезжать по двум участкам трассы «Иртыш»: на подъезде к Ишиму и Тюмени. Сейчас водителей просто просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грузовым автомобилям вновь можно двигаться по участкам трассы «Иртыш» на территории Тюменской области в направлении Курганской области. Запрет из-за паводка действовал с 17 апреля. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. «На двух участках федеральных автодорог Тюменской области сняты ограничения в движении грузового транзитного транспорта, ранее введенные в связи со сложной паводковой обстановкой в Курганской области. Запрет был введен 17 апреля», — сообщает ведомство. Ранее грузовикам нельзя было проезжать по двум участкам трассы «Иртыш»: на подъезде к Ишиму и Тюмени. Сейчас водителей просто просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.