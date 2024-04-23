Грузовикам разрешили ездить в Курган через Тюменскую область по трассе «Иртыш»

В Тюменской области сняли ограничения на федеральной трассе в сторону Кургана
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Грузовики вновь могут проезжать транзитом в Курганскую область Фото:
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Грузовым автомобилям вновь можно двигаться по участкам трассы «Иртыш» на территории Тюменской области в направлении Курганской области. Запрет из-за паводка действовал с 17 апреля. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области.

«На двух участках федеральных автодорог Тюменской области сняты ограничения в движении грузового транзитного транспорта, ранее введенные в связи со сложной паводковой обстановкой в Курганской области. Запрет был введен 17 апреля», — сообщает ведомство.

Ранее грузовикам нельзя было проезжать по двум участкам трассы «Иртыш»: на подъезде к Ишиму и Тюмени. Сейчас водителей просто просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

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Грузовым автомобилям вновь можно двигаться по участкам трассы «Иртыш» на территории Тюменской области в направлении Курганской области. Запрет из-за паводка действовал с 17 апреля. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. «На двух участках федеральных автодорог Тюменской области сняты ограничения в движении грузового транзитного транспорта, ранее введенные в связи со сложной паводковой обстановкой в Курганской области. Запрет был введен 17 апреля», — сообщает ведомство. Ранее грузовикам нельзя было проезжать по двум участкам трассы «Иртыш»: на подъезде к Ишиму и Тюмени. Сейчас водителей просто просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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