Грузовикам разрешили ездить в Курган через Тюменскую область по трассе «Иртыш»

Грузовым автомобилям вновь можно двигаться по участкам трассы «Иртыш» на территории Тюменской области в направлении Курганской области. Запрет из-за паводка действовал с 17 апреля. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области.
«На двух участках федеральных автодорог Тюменской области сняты ограничения в движении грузового транзитного транспорта, ранее введенные в связи со сложной паводковой обстановкой в Курганской области. Запрет был введен 17 апреля», — сообщает ведомство.
Ранее грузовикам нельзя было проезжать по двум участкам трассы «Иртыш»: на подъезде к Ишиму и Тюмени. Сейчас водителей просто просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
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