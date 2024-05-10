ВСУ попытались атаковать Москву, Брянскую и Калужскую область: главное к утру 10 мая

ВСУ попытались атаковать Москву впервые с 17 марта

10 мая 2024 в 06:34 Размер текста - 17 +

Своими атаками ВСУ пытались омрачить 9 Мая Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ночью 10 мая попытались атаковать Москву, Брянскую и Калужскую область. Как силы ПВО отражали удары Украины, и каковы их последствия — в материале URA.RU. Москва Силами противовоздушной обороны в Подольске отражена атака дрона ВСУ, летевшего на российскую столицу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин подчеркнул, что при падении обломков БПЛА разрушений и пострадавших нет. На месте работают сотрудник спецслужб и правоохранительных органов. Последняя атака беспилотников ВСУ на Москву состоялась 17 марта. В тот день было сбито четыре украинских БПЛА в Подмосковье — в Домодедовском, Раменском и Ступинском округах. Это был последний день выборов президента РФ. В результате происшествия разрушений и пострадавших не было. Брянская область ВСУ атаковали Брянскую область тремя дронами. Российское ПВО сбила беспилотники, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Три БПЛА самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны», — написал Богомаз в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что в результате атаки обошлось без разрушений и пострадавших. Калужская область В районе нефтеперерабатывающего завода «Первый завод» в Калужской области были слышны взрывы из-за беспилотников. На «хлопки» пожаловались в соцсетях местные жители. Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперерабатывающий завод в Калужской области, сообщили « Известиям » в ЕДДС администрации Дзержинского района региона. На НПЗ произошло возгорание и его ликвидируют. Отмечается, что серьезных последствий и пострадавших из-за атаки нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ ночью 10 мая попытались атаковать Москву, Брянскую и Калужскую область. Как силы ПВО отражали удары Украины, и каковы их последствия — в материале URA.RU. Силами противовоздушной обороны в Подольске отражена атака дрона ВСУ, летевшего на российскую столицу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин подчеркнул, что при падении обломков БПЛА разрушений и пострадавших нет. На месте работают сотрудник спецслужб и правоохранительных органов. Последняя атака беспилотников ВСУ на Москву состоялась 17 марта. В тот день было сбито четыре украинских БПЛА в Подмосковье — в Домодедовском, Раменском и Ступинском округах. Это был последний день выборов президента РФ. В результате происшествия разрушений и пострадавших не было. ВСУ атаковали Брянскую область тремя дронами. Российское ПВО сбила беспилотники, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Три БПЛА самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны», — написал Богомаз в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что в результате атаки обошлось без разрушений и пострадавших. В районе нефтеперерабатывающего завода «Первый завод» в Калужской области были слышны взрывы из-за беспилотников. На «хлопки» пожаловались в соцсетях местные жители. Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперерабатывающий завод в Калужской области, сообщили «Известиям» в ЕДДС администрации Дзержинского района региона. На НПЗ произошло возгорание и его ликвидируют. Отмечается, что серьезных последствий и пострадавших из-за атаки нет.