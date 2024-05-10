Губернатор Калужской области раскрыл подробности атаки на НПЗ

Глава Калужской области Шапша: пожар в районе НПЗ «Первый завод» потушен

Владислав Шапша подтвердил, что возгорание произошло после падения беспилотника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за падения беспилотника на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Первый завод» произошло возгорание. Сейчас оно ликвидировано. Подробности ночной атаки ВСУ сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар около НПЗ ликвидирован», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале . Сейчас оценивается ущерб. Он отметил, что пожар произошел из-за падения дрона, а по предварительной информации пострадавших нет.

В администрации Дзержинского района, там находится НПЗ, ранее заявили, что серьезных последствий из-за атаки нет. Подробности — в материале URA.RU.