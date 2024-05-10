Губернатор Калужской области раскрыл подробности атаки на НПЗ

Из-за падения беспилотника на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Первый завод» произошло возгорание. Сейчас оно ликвидировано. Подробности ночной атаки ВСУ сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар около НПЗ ликвидирован», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. Сейчас оценивается ущерб. Он отметил, что пожар произошел из-за падения дрона, а по предварительной информации пострадавших нет.
В администрации Дзержинского района, там находится НПЗ, ранее заявили, что серьезных последствий из-за атаки нет. Подробности — в материале URA.RU.
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Из-за падения беспилотника на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Первый завод» произошло возгорание. Сейчас оно ликвидировано. Подробности ночной атаки ВСУ сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. «На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар около НПЗ ликвидирован», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. Сейчас оценивается ущерб. Он отметил, что пожар произошел из-за падения дрона, а по предварительной информации пострадавших нет. В администрации Дзержинского района, там находится НПЗ, ранее заявили, что серьезных последствий из-за атаки нет. Подробности — в материале URA.RU.