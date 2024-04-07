Челябинский хоккеист Панарин побил рекорды Малкина и Овечкина в НХЛ

08 апреля 2024 в 07:48 Размер текста - 17 +

Панарин побил рекорды своих соотечественников Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккеист из города Коркино Челябинской области Артемий Панарин, который сейчас играет в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», побил личные рекорды результативности Евгения Малкина и Александра Овечкина. Нападающий Панарин набрал 115 очков за сезон в НХЛ. «Артемий достиг отметки в 115 баллов (46+69) в сезоне. Среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ по очкам в одной „регулярке“ он вышел на пятое место, превзойдя результаты Евгения Малкина и Александра Овечкина», — сообщает telegram-канал РИА Новости Спорт. Самым результативным россиянином в истории НХЛ стал Никита Кучеров, уже набравший в сезоне 2023/2024 136 очков (в сезоне 2018/2019 он же занял вторую строчку по количеству набранных очков — 128). Далее идут Александр Могильный — 127 очков (сезон-1992/1993) и Сергей Федоров — 120 очков (сезон-1993/1994). На пятом месте — Панарин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккеист из города Коркино Челябинской области Артемий Панарин, который сейчас играет в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», побил личные рекорды результативности Евгения Малкина и Александра Овечкина. Нападающий Панарин набрал 115 очков за сезон в НХЛ. «Артемий достиг отметки в 115 баллов (46+69) в сезоне. Среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ по очкам в одной „регулярке“ он вышел на пятое место, превзойдя результаты Евгения Малкина и Александра Овечкина», — сообщает telegram-канал РИА Новости Спорт. Самым результативным россиянином в истории НХЛ стал Никита Кучеров, уже набравший в сезоне 2023/2024 136 очков (в сезоне 2018/2019 он же занял вторую строчку по количеству набранных очков — 128). Далее идут Александр Могильный — 127 очков (сезон-1992/1993) и Сергей Федоров — 120 очков (сезон-1993/1994). На пятом месте — Панарин.