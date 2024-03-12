Экспертиза показала, из-за чего погибла зоозащитница и ее дочь в Екатеринбурге

Екатеринбургская зоозащитница и ее дочь погибли из-за угарного газа

13 марта 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

По первоначальной версии зоозащитница и ее дочь погибли из-за утечки газа в квартире (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зоозащитница Александра Щербакова и ее дочь, которых 18 февраля нашли мертвыми в Екатеринбурге, погибли от отравления углекислым газом. Это следует из судмедэкспертизы, о результатах которой рассказал муж погибшей. «Судмедэкспертиза показала, что произошло отравление CO2, то есть углекислым газом, продуктами горения. Я спрашивал, как в квартире так быстро может набраться СО2, никто мне ничего сказать не может», — рассказал мужчина Е1.RU. В квартире на Сортировке 18 февраля нашли тела Щербаковой, ее дочери, а также восьми погибших домашних животных. Первым свидетелем трагедии стал сын зоозащитницы, который рассказал об этом отцу. По одной из версий, всему виной стала утечка газа, однако сотрудники «Екатеринбурггаза» не нашли проблем с трубами. Сейчас проводится проверка газовой колонки, стоящей в квартире погибших.

Зоозащитница Александра Щербакова и ее дочь, которых 18 февраля нашли мертвыми в Екатеринбурге, погибли от отравления углекислым газом. Это следует из судмедэкспертизы, о результатах которой рассказал муж погибшей. «Судмедэкспертиза показала, что произошло отравление CO2, то есть углекислым газом, продуктами горения. Я спрашивал, как в квартире так быстро может набраться СО2, никто мне ничего сказать не может», — рассказал мужчина Е1.RU. В квартире на Сортировке 18 февраля нашли тела Щербаковой, ее дочери, а также восьми погибших домашних животных. Первым свидетелем трагедии стал сын зоозащитницы, который рассказал об этом отцу. По одной из версий, всему виной стала утечка газа, однако сотрудники «Екатеринбурггаза» не нашли проблем с трубами. Сейчас проводится проверка газовой колонки, стоящей в квартире погибших.