03 мая 2024

В Екатеринбурге из-за снегопада резко выросли цены на такси. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний май. Екатеринбург
Спрос на такси утром 4 мая оказался сильно повышен Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Екатеринбурге утром 4 мая спрос на такси оказался выше, чем обычно — причина тому снегопад. Из-за этого цены на такси выросли в разы. Например, десятиминутная поездка с Пионерки до Центра обошлась читателю URA.RU почти в 400 рублей.

«Обычно езжу с Солнечной до Центральной гостиницы за 150 — 180 рублей в выходные, так как спроса нет. Сейчас же приложение показывает стоимость 387 рублей», — поделился собеседник. Больше, чем обычно, придется заплатить и жителям Уралмаша, которые собрались в район Южного автовокзала, а также жителям ЖБИ и других районов, следует из данных приложения «Яндекс. Такси».

В Свердловской области в ночь на 4 мая выпало большое количество снега. Из-за стихии часть муниципалитетов осталась без света. Госавтоинспекция призвала свердловчан отказаться от поездок на дальние расстояния и перекрыла особенно опасные участки трасс. Все самое интересное и важное о том, как регион встретил циклон — в сюжете URA.RU.

Уехать с ЖБИ на ВИЗ стоит почти 700 рублей
Уехать с ЖБИ на ВИЗ стоит почти 700 рублей
Не дешевле стоит и поездка с Уралмаша в район Южного автовокзала
Не дешевле стоит и поездка с Уралмаша в район Южного автовокзала
Десятиминутная поездка от УрФУ до центра обойдется почти в 500 рублей
Десятиминутная поездка от УрФУ до центра обойдется почти в 500 рублей
С Пионерки до Центра — 400 рублей
С Пионерки до Центра — 400 рублей

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В Екатеринбурге утром 4 мая спрос на такси оказался выше, чем обычно — причина тому снегопад. Из-за этого цены на такси выросли в разы. Например, десятиминутная поездка с Пионерки до Центра обошлась читателю URA.RU почти в 400 рублей. «Обычно езжу с Солнечной до Центральной гостиницы за 150 — 180 рублей в выходные, так как спроса нет. Сейчас же приложение показывает стоимость 387 рублей», — поделился собеседник. Больше, чем обычно, придется заплатить и жителям Уралмаша, которые собрались в район Южного автовокзала, а также жителям ЖБИ и других районов, следует из данных приложения «Яндекс. Такси». В Свердловской области в ночь на 4 мая выпало большое количество снега. Из-за стихии часть муниципалитетов осталась без света. Госавтоинспекция призвала свердловчан отказаться от поездок на дальние расстояния и перекрыла особенно опасные участки трасс. Все самое интересное и важное о том, как регион встретил циклон — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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