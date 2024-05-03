Спрос на такси утром 4 мая оказался сильно повышен Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Екатеринбурге утром 4 мая спрос на такси оказался выше, чем обычно — причина тому снегопад. Из-за этого цены на такси выросли в разы. Например, десятиминутная поездка с Пионерки до Центра обошлась читателю URA.RU почти в 400 рублей.

«Обычно езжу с Солнечной до Центральной гостиницы за 150 — 180 рублей в выходные, так как спроса нет. Сейчас же приложение показывает стоимость 387 рублей», — поделился собеседник. Больше, чем обычно, придется заплатить и жителям Уралмаша, которые собрались в район Южного автовокзала, а также жителям ЖБИ и других районов, следует из данных приложения «Яндекс. Такси».

В Свердловской области в ночь на 4 мая выпало большое количество снега. Из-за стихии часть муниципалитетов осталась без света. Госавтоинспекция призвала свердловчан отказаться от поездок на дальние расстояния и перекрыла особенно опасные участки трасс. Все самое интересное и важное о том, как регион встретил циклон — в сюжете URA.RU.

Уехать с ЖБИ на ВИЗ стоит почти 700 рублей Скрин: «Яндекс. Такси»

Не дешевле стоит и поездка с Уралмаша в район Южного автовокзала Скрин: «Яндекс. Такси»

Десятиминутная поездка от УрФУ до центра обойдется почти в 500 рублей Скрин: «Яндекс. Такси»

С Пионерки до Центра — 400 рублей Скрин: «Яндекс. Такси»