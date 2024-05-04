Shot: в Москве весь день ловят лося. Видео

04 мая 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

В лося несколько раз стреляли дротиками со снотворным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По Москве гуляет лось, который был замечен в парке «Сосенки», а позже — у жилого дома в районе Зюзино. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Животное ловят с самого утра. Оказалось, что это молодая лосиха. В нее несколько раз стреляли с балкона дротиками со снотворным», — говорится в сообщении. На данный момент специалисты ветеринарной службы ожидают, когда действие снотворного препарата наступит. После осмотра ее вывезут в более безопасное и подходящее место — Битцевский лес. Ранее сообщалось, что лисы и рыси появляются на месторождениях и даже в крупных городах Югры. Увеличению количества диких животных в ХМАО могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По Москве гуляет лось, который был замечен в парке «Сосенки», а позже — у жилого дома в районе Зюзино. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Животное ловят с самого утра. Оказалось, что это молодая лосиха. В нее несколько раз стреляли с балкона дротиками со снотворным», — говорится в сообщении. На данный момент специалисты ветеринарной службы ожидают, когда действие снотворного препарата наступит. После осмотра ее вывезут в более безопасное и подходящее место — Битцевский лес. Ранее сообщалось, что лисы и рыси появляются на месторождениях и даже в крупных городах Югры. Увеличению количества диких животных в ХМАО могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы.