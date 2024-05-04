Shot: в Москве весь день ловят лося. Видео

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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
В лося несколько раз стреляли дротиками со снотворным Фото:

По Москве гуляет лось, который был замечен в парке «Сосенки», а позже — у жилого дома в районе Зюзино. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Животное ловят с самого утра. Оказалось, что это молодая лосиха. В нее несколько раз стреляли с балкона дротиками со снотворным», — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты ветеринарной службы ожидают, когда действие снотворного препарата наступит. После осмотра ее вывезут в более безопасное и подходящее место — Битцевский лес.

Ранее сообщалось, что лисы и рыси появляются на месторождениях и даже в крупных городах Югры. Увеличению количества диких животных в ХМАО могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы.

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По Москве гуляет лось, который был замечен в парке «Сосенки», а позже — у жилого дома в районе Зюзино. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Животное ловят с самого утра. Оказалось, что это молодая лосиха. В нее несколько раз стреляли с балкона дротиками со снотворным», — говорится в сообщении. На данный момент специалисты ветеринарной службы ожидают, когда действие снотворного препарата наступит. После осмотра ее вывезут в более безопасное и подходящее место — Битцевский лес. Ранее сообщалось, что лисы и рыси появляются на месторождениях и даже в крупных городах Югры. Увеличению количества диких животных в ХМАО могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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