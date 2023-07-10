В структуре, близкой к пермской власти, началась ротация

Общественную палату Пермского края покидают несколько человек

11 июля 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Лилия Ширяева назвала уход коллег из Общественной палаты Прикамья кадровой ротацией Фото: Сергей Русанов © URA.RU Общественную палату Пермского края, вслед за ее экс-председателем Дмитрием Красильниковым, покидают сразу несколько человек. По данным СМИ, два человека «уже забрали трудовые книжки». «Руководитель аппарата общественной палаты Прикамья Дмитрий Попов уже покинул должность. Остальные сотрудники аппарата планируют покинуть должность вслед за руководителем», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией. По данным издания, сотрудники палаты «не сработались с новым председателем» Лилией Ширяевой Ширяева подтвердила изданию информацию об уходе Попова и одного из сотрудников аппарата, отметив, что «это нормальный процесс ротации команды. Новый состав Общественной палаты был сформирован осенью 2022 года. После этого совещательный орган при краевой власти определился с руководящим составом. Красильникова в нем не оказалось. Он возглавил новое учреждение, которое займется строительством межвузовского кампуса в городе.

Общественную палату Пермского края, вслед за ее экс-председателем Дмитрием Красильниковым, покидают сразу несколько человек. По данным СМИ, два человека «уже забрали трудовые книжки». «Руководитель аппарата общественной палаты Прикамья Дмитрий Попов уже покинул должность. Остальные сотрудники аппарата планируют покинуть должность вслед за руководителем», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией. По данным издания, сотрудники палаты «не сработались с новым председателем» Лилией Ширяевой Ширяева подтвердила изданию информацию об уходе Попова и одного из сотрудников аппарата, отметив, что «это нормальный процесс ротации команды. Новый состав Общественной палаты был сформирован осенью 2022 года. После этого совещательный орган при краевой власти определился с руководящим составом. Красильникова в нем не оказалось. Он возглавил новое учреждение, которое займется строительством межвузовского кампуса в городе.