В Ливерпуле назвали победителя «Евровидения-2023» Победителем Евровидения-2023 стала певица Loreen из Швеции с песней Tattoo 14 мая 2023 в 04:06 Размер текста - 17 + Победителем Евровидения-2023 стала певица Лорин Талхауи из Швеции Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting Певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции с песней Tattoo стала победителем еждународного музыкального конкурса Евровидение-2023, который проходил в Великобритании. Исполнительница набрала 583 балла после голосования жюри и телезрителей. В Британии на «Ливерпуль-арене» завершился финал песенного конкурса «Евровидение», в котором победила представительница Швеции певица Loreen (Лорин Талхауи). Она исполнила песню «Tattoo». Трансляция результатов голосования велась на youtube-канале «Евровидения». Второе место заняла Финляндия (репер Kaarija), третье — Израиль (певица Noa Kirel). В Ливерпуле состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидения-2023. На нем руководство конкурса огласило список стран, которые выступят в финале конкурса. Ранее стало известно, что международный песенный конкурс «Евровидение» не будет проводится на Украине в 2023 году, несмотря на то, что страна-победитель по правилам должна принимать гостей мероприятия у себя. Президент Украины Владимир Зеленский планировал обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса, однако Европейский союз отклонил просьбу украинского лидера. Певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции с песней Tattoo стала победителем еждународного музыкального конкурса Евровидение-2023, который проходил в Великобритании. Исполнительница набрала 583 балла после голосования жюри и телезрителей. В Британии на «Ливерпуль-арене» завершился финал песенного конкурса «Евровидение», в котором победила представительница Швеции певица Loreen (Лорин Талхауи). Она исполнила песню «Tattoo». Трансляция результатов голосования велась на youtube-канале «Евровидения». Второе место заняла Финляндия (репер Kaarija), третье — Израиль (певица Noa Kirel). В Ливерпуле состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидения-2023. На нем руководство конкурса огласило список стран, которые выступят в финале конкурса. Ранее стало известно, что международный песенный конкурс «Евровидение» не будет проводится на Украине в 2023 году, несмотря на то, что страна-победитель по правилам должна принимать гостей мероприятия у себя. Президент Украины Владимир Зеленский планировал обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса, однако Европейский союз отклонил просьбу украинского лидера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям