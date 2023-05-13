13 мая 2023

В Ливерпуле назвали победителя «Евровидения-2023»

Победителем Евровидения-2023 стала певица Loreen из Швеции с песней Tattoo
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евровидение, евровидение
Победителем Евровидения-2023 стала певица Лорин Талхауи из Швеции Фото:

Певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции с песней Tattoo стала победителем еждународного музыкального конкурса Евровидение-2023, который проходил в Великобритании. Исполнительница набрала 583 балла после голосования жюри и телезрителей.

В Британии на «Ливерпуль-арене» завершился финал песенного конкурса «Евровидение», в котором победила представительница Швеции певица Loreen (Лорин Талхауи). Она исполнила песню «Tattoo». Трансляция результатов голосования велась на youtube-канале «Евровидения». Второе место заняла Финляндия (репер Kaarija), третье — Израиль (певица Noa Kirel).

В Ливерпуле состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидения-2023. На нем руководство конкурса огласило список стран, которые выступят в финале конкурса. Ранее стало известно, что международный песенный конкурс «Евровидение» не будет проводится на Украине в 2023 году, несмотря на то, что страна-победитель по правилам должна принимать гостей мероприятия у себя. Президент Украины Владимир Зеленский планировал обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса, однако Европейский союз отклонил просьбу украинского лидера.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции с песней Tattoo стала победителем еждународного музыкального конкурса Евровидение-2023, который проходил в Великобритании. Исполнительница набрала 583 балла после голосования жюри и телезрителей. В Британии на «Ливерпуль-арене» завершился финал песенного конкурса «Евровидение», в котором победила представительница Швеции певица Loreen (Лорин Талхауи). Она исполнила песню «Tattoo». Трансляция результатов голосования велась на youtube-канале «Евровидения». Второе место заняла Финляндия (репер Kaarija), третье — Израиль (певица Noa Kirel). В Ливерпуле состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидения-2023. На нем руководство конкурса огласило список стран, которые выступят в финале конкурса. Ранее стало известно, что международный песенный конкурс «Евровидение» не будет проводится на Украине в 2023 году, несмотря на то, что страна-победитель по правилам должна принимать гостей мероприятия у себя. Президент Украины Владимир Зеленский планировал обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса, однако Европейский союз отклонил просьбу украинского лидера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...