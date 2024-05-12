Священник объяснил, почему нельзя было играть свадьбу до 12 мая

Священник Первозванский: православные не венчаются с масленицы до Красной горки

12 мая 2024 в 07:17 Размер текста - 17 +

Венчание является событием, которое затмевает все, сказал священник Фото: Владимир Андреев © URA.RU Согласно православным традициям, нельзя венчаться в период с масленицы до Красной горки (Фомино воскресенье), которая в текущем году выпала на 12 мая. Об этом заявил клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. Он подчеркнул, что такая мера нужна, чтобы не отвлекать верующих от поста. «Во время Недели о Страшном суде (масленицы), Великого поста, Пасхи и до окончания Светлой недели в Церкви не совершали таинство венчания, чтобы не отвлекать людей от подготовки к Пасхе и от празднования Воскресения Христова», — сказал Максим Первозванский. По его словам, свадьба — это событие, которое может затмить собою все. Священнослужитель отметил, что по той же причине люди не венчаются и в другие крупные церковные праздники. Например, не стоит венчаться во время рождественских святок. Фомино воскресенье отмечают в память об апостоле Фоме, которого не было с другими апостолами в день Воскресения Христова. Тогда Иисус явился своим ученикам, а Фома не поверил в это. Тогда Христос предложил апостолу возложить пальцы на раны, что были оставлены после распятия, чтобы уверовать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Согласно православным традициям, нельзя венчаться в период с масленицы до Красной горки (Фомино воскресенье), которая в текущем году выпала на 12 мая. Об этом заявил клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. Он подчеркнул, что такая мера нужна, чтобы не отвлекать верующих от поста. «Во время Недели о Страшном суде (масленицы), Великого поста, Пасхи и до окончания Светлой недели в Церкви не совершали таинство венчания, чтобы не отвлекать людей от подготовки к Пасхе и от празднования Воскресения Христова», — сказал Максим Первозванский. По его словам, свадьба — это событие, которое может затмить собою все. Священнослужитель отметил, что по той же причине люди не венчаются и в другие крупные церковные праздники. Например, не стоит венчаться во время рождественских святок. Фомино воскресенье отмечают в память об апостоле Фоме, которого не было с другими апостолами в день Воскресения Христова. Тогда Иисус явился своим ученикам, а Фома не поверил в это. Тогда Христос предложил апостолу возложить пальцы на раны, что были оставлены после распятия, чтобы уверовать.