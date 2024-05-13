Хуснуллин анонсировал новую льготную ипотеку для россиян. Видео

Хуснуллин: в новых регионах появится льготная ипотека
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И. о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин анонсировал льготную ипотеку на новых территориях РФ
И. о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин анонсировал льготную ипотеку на новых территориях РФ Фото:

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях появится льготная ипотека. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.

«Будем продлевать ипотеку для семей с детьми младше шести лет. <...> Продлеваем дальневосточную ипотеку. И новый инструмент — на новых территориях, там идет строительство. Считаем, что это наша точка роста», — сообщил Хуснуллин. С таким заявлением он выступил 13 мая на пленарном заседании Госдумы. Трансляцию ведет «Дума Тв».

Ранее Хуснуллин сообщал о продлении семейной и льготной ипотеки. Он также заявлял о том, что стоит поддерживать и отдельные ипотечные программы, такие как «Дальневосточная ипотека», «IT-ипотека» и другие.

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В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях появится льготная ипотека. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. «Будем продлевать ипотеку для семей с детьми младше шести лет. <...> Продлеваем дальневосточную ипотеку. И новый инструмент — на новых территориях, там идет строительство. Считаем, что это наша точка роста», — сообщил Хуснуллин. С таким заявлением он выступил 13 мая на пленарном заседании Госдумы. Трансляцию ведет «Дума Тв». Ранее Хуснуллин сообщал о продлении семейной и льготной ипотеки. Он также заявлял о том, что стоит поддерживать и отдельные ипотечные программы, такие как «Дальневосточная ипотека», «IT-ипотека» и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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