В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях появится льготная ипотека. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.
«Будем продлевать ипотеку для семей с детьми младше шести лет. <...> Продлеваем дальневосточную ипотеку. И новый инструмент — на новых территориях, там идет строительство. Считаем, что это наша точка роста», — сообщил Хуснуллин. С таким заявлением он выступил 13 мая на пленарном заседании Госдумы. Трансляцию ведет «Дума Тв».
Ранее Хуснуллин сообщал о продлении семейной и льготной ипотеки. Он также заявлял о том, что стоит поддерживать и отдельные ипотечные программы, такие как «Дальневосточная ипотека», «IT-ипотека» и другие.
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