Хуснуллин раскрыл дальнейшую судьбу льготной ипотеки в России

В российских регионах планируют продлить льготную ипотеку, но только там, где на нее низкий спрос. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос», — подчеркнул Марат Хуснуллин во время совещания с региональными властями, передает РИА Новости. Он уточнил, что вопрос по оформлению льготной ипотеки для россиян рассмотрят с 1 июля 2024 года. Хуснулин добавил, что также необходимо поддерживать отдельные ипотечные программы, такие как «Дальневосточная ипотека», «IT-ипотека» и другие.
Министр финансов РФ Антон Силуанов призывал сохранить семейную ипотеку в России. Банки уже начали изменять условия для оформления льготной ипотеки. Разговоры об ограничении льготных ипотечных программ ведутся уже на протяжении нескольких месяцев.
В российских регионах планируют продлить льготную ипотеку, но только там, где на нее низкий спрос. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос», — подчеркнул Марат Хуснуллин во время совещания с региональными властями, передает РИА Новости. Он уточнил, что вопрос по оформлению льготной ипотеки для россиян рассмотрят с 1 июля 2024 года. Хуснулин добавил, что также необходимо поддерживать отдельные ипотечные программы, такие как «Дальневосточная ипотека», «IT-ипотека» и другие. Министр финансов РФ Антон Силуанов призывал сохранить семейную ипотеку в России. Банки уже начали изменять условия для оформления льготной ипотеки. Разговоры об ограничении льготных ипотечных программ ведутся уже на протяжении нескольких месяцев.