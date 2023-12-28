Хуснуллин раскрыл дальнейшую судьбу льготной ипотеки в России

Хуснуллин: льготная ипотека будет продлена не во всех регионах
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
В регионах нужно льготную ипотеку, обозначил Марат Хуснуллин Фото:

В российских регионах планируют продлить льготную ипотеку, но только там, где на нее низкий спрос. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос», — подчеркнул Марат Хуснуллин во время совещания с региональными властями, передает РИА Новости. Он уточнил, что вопрос по оформлению льготной ипотеки для россиян рассмотрят с 1 июля 2024 года. Хуснулин добавил, что также необходимо поддерживать отдельные ипотечные программы, такие как «Дальневосточная ипотека», «IT-ипотека» и другие.

Министр финансов РФ Антон Силуанов призывал сохранить семейную ипотеку в России. Банки уже начали изменять условия для оформления льготной ипотеки. Разговоры об ограничении льготных ипотечных программ ведутся уже на протяжении нескольких месяцев.

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В российских регионах планируют продлить льготную ипотеку, но только там, где на нее низкий спрос. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос», — подчеркнул Марат Хуснуллин во время совещания с региональными властями, передает РИА Новости. Он уточнил, что вопрос по оформлению льготной ипотеки для россиян рассмотрят с 1 июля 2024 года. Хуснулин добавил, что также необходимо поддерживать отдельные ипотечные программы, такие как «Дальневосточная ипотека», «IT-ипотека» и другие. Министр финансов РФ Антон Силуанов призывал сохранить семейную ипотеку в России. Банки уже начали изменять условия для оформления льготной ипотеки. Разговоры об ограничении льготных ипотечных программ ведутся уже на протяжении нескольких месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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