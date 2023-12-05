Клава Кока стала послом всемирных «Игр дружбы»

05 декабря 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Певица призналась, что любит волонтерскую деятельность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) стала послом волонтерской программы Всемирных игр дружбы 2023 года. Ее представили во время презентации волонтерской программы фестиваля на площадке выставки-форума Россия на ВДНХ. «Я очень рада быть здесь. Безумно счастлива. Когда я училась в школе, с 8 по 11 класс, я тоже была волонтером. Ездила на всякие форумы, слеты в другие города. Поэтому для меня такая трансформация — это очень круто. И я даже мечтать не могла о том, что стану послом волонтеров», — цитирует певицу «Матч ТВ». Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024. Это первые мультиспортивные соревнования под эгидой международного Движения дружбы, которые включают в себя выступления по 33 летним видам спорта.

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) стала послом волонтерской программы Всемирных игр дружбы 2023 года. Ее представили во время презентации волонтерской программы фестиваля на площадке выставки-форума Россия на ВДНХ. «Я очень рада быть здесь. Безумно счастлива. Когда я училась в школе, с 8 по 11 класс, я тоже была волонтером. Ездила на всякие форумы, слеты в другие города. Поэтому для меня такая трансформация — это очень круто. И я даже мечтать не могла о том, что стану послом волонтеров», — цитирует певицу «Матч ТВ». Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024. Это первые мультиспортивные соревнования под эгидой международного Движения дружбы, которые включают в себя выступления по 33 летним видам спорта.