Клава Кока стала послом всемирных «Игр дружбы»

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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока
Певица призналась, что любит волонтерскую деятельность Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) стала послом волонтерской программы Всемирных игр дружбы 2023 года. Ее представили во время презентации волонтерской программы фестиваля на площадке выставки-форума Россия на ВДНХ.

«Я очень рада быть здесь. Безумно счастлива. Когда я училась в школе, с 8 по 11 класс, я тоже была волонтером. Ездила на всякие форумы, слеты в другие города. Поэтому для меня такая трансформация — это очень круто. И я даже мечтать не могла о том, что стану послом волонтеров», — цитирует певицу «Матч ТВ».

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024. Это первые мультиспортивные соревнования под эгидой международного Движения дружбы, которые включают в себя выступления по 33 летним видам спорта.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) стала послом волонтерской программы Всемирных игр дружбы 2023 года. Ее представили во время презентации волонтерской программы фестиваля на площадке выставки-форума Россия на ВДНХ. «Я очень рада быть здесь. Безумно счастлива. Когда я училась в школе, с 8 по 11 класс, я тоже была волонтером. Ездила на всякие форумы, слеты в другие города. Поэтому для меня такая трансформация — это очень круто. И я даже мечтать не могла о том, что стану послом волонтеров», — цитирует певицу «Матч ТВ». Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024. Это первые мультиспортивные соревнования под эгидой международного Движения дружбы, которые включают в себя выступления по 33 летним видам спорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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