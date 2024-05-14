14 мая 2024

Русская семья, которую выгоняют из Екатеринбурга, поспорит с судом

Семья Морозовых, которую депортируют из Екатеринбурга, подаст апелляцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозовы подадут апелляционную жалобу
Морозовы подадут апелляционную жалобу Фото:

Семья Морозовых из Екатеринбурга, столкнувшаяся с угрозой депортации по решению суда, подает апелляционную жалобу. Причиной для выдворения послужило опоздание семьи с подачей отпечатков пальцев в процессе оформления вида на жительство. Об URA.RU рассказала 19-летняя Карина, которая вот уже несколько недель пребывает в пункте временного содержания мигрантов с мамой и братом (всего в семье трое детей).

"Мы подаем апелляционную жалобу, так как не согласны с решением суда. Мы любим Россию, считаем нашей родиной, а нас выгоняют. Считаем, что судья вынесла несправедливое решение для нашей семьи. Мы не заслужили такого сурового наказания. Нашей семье очень тяжело, но мы не опускаем руки", — поделилась Карина. 

Резонансное дело о выдворении русской многодетной семьи Морозовых из Екатеринбурга привлекло внимание общественности 14 мая. Семья, которая обосновалась в столице Урала в 2017 году, подлежит депортации из-за просрочки в оформлении карты мигранта и задержки сдачи дактилоскопии. Депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву, выразив надежду на положительное разрешение инцидента. 

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Семья Морозовых из Екатеринбурга, столкнувшаяся с угрозой депортации по решению суда, подает апелляционную жалобу. Причиной для выдворения послужило опоздание семьи с подачей отпечатков пальцев в процессе оформления вида на жительство. Об URA.RU рассказала 19-летняя Карина, которая вот уже несколько недель пребывает в пункте временного содержания мигрантов с мамой и братом (всего в семье трое детей). "Мы подаем апелляционную жалобу, так как не согласны с решением суда. Мы любим Россию, считаем нашей родиной, а нас выгоняют. Считаем, что судья вынесла несправедливое решение для нашей семьи. Мы не заслужили такого сурового наказания. Нашей семье очень тяжело, но мы не опускаем руки", — поделилась Карина.  Резонансное дело о выдворении русской многодетной семьи Морозовых из Екатеринбурга привлекло внимание общественности 14 мая. Семья, которая обосновалась в столице Урала в 2017 году, подлежит депортации из-за просрочки в оформлении карты мигранта и задержки сдачи дактилоскопии. Депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву, выразив надежду на положительное разрешение инцидента. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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