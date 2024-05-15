15 мая 2024

ФСБ выявила более 50 нарушений антитеррористических мер в Свердловской области

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Силовики провели около 300 проверок Фото:

На крупных площадках в Свердловской области ФСБ выявила более 50 нарушений режима антитеррористической безопасности за время его действия. Всего было проведено 300 внеплановых проверок, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В период действия распоряжения были введены ограничения на проведение массовых мероприятий в местах, не отвечающих нормам безопасности, силовые структуры провели порядка 300 внеплановых проверок состояния антитеррористической защищенности крупных площадок. По результатам проверок составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях», — следует из сообщения.

Ограничения, введенные на Среднем Урале после теракта в «Крокус Сити Холле», сняли 14 мая. Несмотря на это, в регионе продолжают действовать меры защиты от террористов, которые приняли в 2015 году. Согласно требованиям, в торговых центрах, клубах и других площадках должны соблюдаться меры безопасности, соответствующие федеральному стандарту. Силовики отмечают, что за безопасность во всех случаях отвечают собственники объекта или организаторы мероприятия.

Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном «Крокусе», погибли 143 человека, количество пострадавших достигло около 360 человек. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». После этого ЧП в Свердловской области разрешали проводить только те мероприятия, которые соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.

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На крупных площадках в Свердловской области ФСБ выявила более 50 нарушений режима антитеррористической безопасности за время его действия. Всего было проведено 300 внеплановых проверок, рассказали в пресс-службе ведомства. «В период действия распоряжения были введены ограничения на проведение массовых мероприятий в местах, не отвечающих нормам безопасности, силовые структуры провели порядка 300 внеплановых проверок состояния антитеррористической защищенности крупных площадок. По результатам проверок составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях», — следует из сообщения. Ограничения, введенные на Среднем Урале после теракта в «Крокус Сити Холле», сняли 14 мая. Несмотря на это, в регионе продолжают действовать меры защиты от террористов, которые приняли в 2015 году. Согласно требованиям, в торговых центрах, клубах и других площадках должны соблюдаться меры безопасности, соответствующие федеральному стандарту. Силовики отмечают, что за безопасность во всех случаях отвечают собственники объекта или организаторы мероприятия. Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном «Крокусе», погибли 143 человека, количество пострадавших достигло около 360 человек. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». После этого ЧП в Свердловской области разрешали проводить только те мероприятия, которые соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.
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