ФСБ выявила более 50 нарушений антитеррористических мер в Свердловской области

Силовики провели около 300 проверок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На крупных площадках в Свердловской области ФСБ выявила более 50 нарушений режима антитеррористической безопасности за время его действия. Всего было проведено 300 внеплановых проверок, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В период действия распоряжения были введены ограничения на проведение массовых мероприятий в местах, не отвечающих нормам безопасности, силовые структуры провели порядка 300 внеплановых проверок состояния антитеррористической защищенности крупных площадок. По результатам проверок составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях», — следует из сообщения.

Ограничения, введенные на Среднем Урале после теракта в «Крокус Сити Холле», сняли 14 мая. Несмотря на это, в регионе продолжают действовать меры защиты от террористов, которые приняли в 2015 году. Согласно требованиям, в торговых центрах, клубах и других площадках должны соблюдаться меры безопасности, соответствующие федеральному стандарту. Силовики отмечают, что за безопасность во всех случаях отвечают собственники объекта или организаторы мероприятия.

Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном «Крокусе», погибли 143 человека, количество пострадавших достигло около 360 человек. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». После этого ЧП в Свердловской области разрешали проводить только те мероприятия, которые соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.