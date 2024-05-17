Путин не смог отказаться от второго куска утки по-пекински на ужине в Китае. Видео

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Владимир Путин заявил, что народы КНР и РФ гостепреимные
Владимир Путин заявил, что народы КНР и РФ гостепреимные Фото:

Президент России Владимир Путин на ужине с председателем КНР Си Цзиньпином не смог отказаться от второго куска утки по-пекински. Об этом он рассказал на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

«Утку по-пекински знают все. Вчера мой друг, председатель КНР, угощал меня такой уткой. Там лежало два кусочка. Я думал: "Съем только один кусок". Но не мог удержаться и съел второй», — заявил Путин. Трансляция идет на телеканале "Россия-24". По его словам, китайская кухня является частью культуры народа и заслуживает особого внимания.

Он отметил, что в РФ любят пельмени, как и в Китае. Путин назвал народы двух стран хлебосольными.

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай с рабочим визитом 15 мая. Он уже провел встречу с председателем республики Си Цзиньпином и выступил с речью на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО. 

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Президент России Владимир Путин на ужине с председателем КНР Си Цзиньпином не смог отказаться от второго куска утки по-пекински. Об этом он рассказал на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. «Утку по-пекински знают все. Вчера мой друг, председатель КНР, угощал меня такой уткой. Там лежало два кусочка. Я думал: "Съем только один кусок". Но не мог удержаться и съел второй», — заявил Путин. Трансляция идет на телеканале "Россия-24". По его словам, китайская кухня является частью культуры народа и заслуживает особого внимания. Он отметил, что в РФ любят пельмени, как и в Китае. Путин назвал народы двух стран хлебосольными. Президент России Владимир Путин прилетел в Китай с рабочим визитом 15 мая. Он уже провел встречу с председателем республики Си Цзиньпином и выступил с речью на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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