Президент России Владимир Путин на ужине с председателем КНР Си Цзиньпином не смог отказаться от второго куска утки по-пекински. Об этом он рассказал на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
«Утку по-пекински знают все. Вчера мой друг, председатель КНР, угощал меня такой уткой. Там лежало два кусочка. Я думал: "Съем только один кусок". Но не мог удержаться и съел второй», — заявил Путин. Трансляция идет на телеканале "Россия-24". По его словам, китайская кухня является частью культуры народа и заслуживает особого внимания.
Он отметил, что в РФ любят пельмени, как и в Китае. Путин назвал народы двух стран хлебосольными.
Президент России Владимир Путин прилетел в Китай с рабочим визитом 15 мая. Он уже провел встречу с председателем республики Си Цзиньпином и выступил с речью на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО.
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