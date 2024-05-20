Возле иранского посольства в Москве граждане возлагают цветы в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении самолета 19 мая. Кадры предоставил корреспондент URA.RU с места событий.
На кадрах видно, возложенные около посольства букеты цветов. Также около диппредставительтсва оставили книгу «Персидский бастион», рассказывающую об истории становления иранского государства. Над чтивом трудились 11 специалистов по Ирану и Ближнему Востоку.
Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел крушение на территории восточного Азербайджана. Долгое время поискам мешал густой туман, опустившийся над местностью.
Спустя время иранская пресса подтвердила гибель Раиси и главу иранского МИДа Амира Абдулахияна, передает Pravda.Ru. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного главы государства, назвав его настоящим другом российской стороны.
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