В Москве возлагают цветы у посольства Ирана после гибели Раиси. Фото, видео

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Москвичи организовали мемориал после гибели президента Ирана
Москвичи организовали мемориал после гибели президента Ирана Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Возле иранского посольства в Москве граждане возлагают цветы в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении самолета 19 мая. Кадры предоставил корреспондент URA.RU с места событий.

На кадрах видно, возложенные около посольства букеты цветов. Также около диппредставительтсва оставили книгу «Персидский бастион», рассказывающую об истории становления иранского государства. Над чтивом трудились 11 специалистов по Ирану и Ближнему Востоку.

Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел крушение на территории восточного Азербайджана. Долгое время поискам мешал густой туман, опустившийся над местностью.

Спустя время иранская пресса подтвердила гибель Раиси и главу иранского МИДа Амира Абдулахияна, передает Pravda.Ru. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного главы государства, назвав его настоящим другом российской стороны.

В Москве граждане пришли почтить память Эбрахима Раиси
В Москве граждане пришли почтить память Эбрахима Раиси
Фото:

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Возле иранского посольства в Москве граждане возлагают цветы в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении самолета 19 мая. Кадры предоставил корреспондент URA.RU с места событий. На кадрах видно, возложенные около посольства букеты цветов. Также около диппредставительтсва оставили книгу «Персидский бастион», рассказывающую об истории становления иранского государства. Над чтивом трудились 11 специалистов по Ирану и Ближнему Востоку. Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел крушение на территории восточного Азербайджана. Долгое время поискам мешал густой туман, опустившийся над местностью. Спустя время иранская пресса подтвердила гибель Раиси и главу иранского МИДа Амира Абдулахияна, передает Pravda.Ru. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного главы государства, назвав его настоящим другом российской стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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