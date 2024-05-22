На улицах Челябинска появятся 60 новых камер и скрытые патрули

22 мая 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

60 камер дорожного наблюдения установят в Челябинске Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинской области установят 60 стационарных камер, выявляющих дорожные нарушения. Также появятся мобильные комплексы «Оракул Инсайт», которые поставят внутри патрульных машин. Они будут определять превышение скорости во время движения, заявил 22 мая начальник областной ГИБДД Иван Путков. «В настоящее время проходят тестирование два подобных мобильных комплекса, в дальнейшем они будут работать на постоянной основе», — передает слова Путкова издание «Полит74». Путков также отметил, что вскоре на челябинских дорогах появятся 60 новых стационарных камер. По статистике за 2023 год, из-за превышения скорости в регионе произошло 617 ДТП, в которых 95 человек погибли, а 746 человек были ранены. Для контроля скорости движения мобильные комплексы «Оракул Инсайт» будут устанавливать на автомобили «Центра обработки вызовов Системы 112 — Безопасный регион». Далее информацию будут передавать в ГИБДД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области установят 60 стационарных камер, выявляющих дорожные нарушения. Также появятся мобильные комплексы «Оракул Инсайт», которые поставят внутри патрульных машин. Они будут определять превышение скорости во время движения, заявил 22 мая начальник областной ГИБДД Иван Путков. «В настоящее время проходят тестирование два подобных мобильных комплекса, в дальнейшем они будут работать на постоянной основе», — передает слова Путкова издание «Полит74». Путков также отметил, что вскоре на челябинских дорогах появятся 60 новых стационарных камер. По статистике за 2023 год, из-за превышения скорости в регионе произошло 617 ДТП, в которых 95 человек погибли, а 746 человек были ранены. Для контроля скорости движения мобильные комплексы «Оракул Инсайт» будут устанавливать на автомобили «Центра обработки вызовов Системы 112 — Безопасный регион». Далее информацию будут передавать в ГИБДД.