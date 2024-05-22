Заморозки заставили пермских фермеров перенести полевые работы

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Весенние заморозки в Пермском крае помешали началу полевых работ. По словам министра агропромышленного комплекса региона Павла Носкова, их пришлось перенести.

«Заморозки застали Пермский край в начале весенних полевых работ, поэтому их пришлось перенести на более позднее время», — сообщает РБК со ссылкой на Носкова. Второй проблемой стало повреждение многолетних трав, которые выращивают для корма животным. Но ущерб относительно маленький — около 1 тыс. га, что составляет менее 0,3% от общей площади.

Ранее синоптики предупреждали, что май в Прикамье станет самым холодным с 2017 года. Самые холодные дни выпали на период со 2 по 10 мая. 

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Весенние заморозки в Пермском крае помешали началу полевых работ. По словам министра агропромышленного комплекса региона Павла Носкова, их пришлось перенести. «Заморозки застали Пермский край в начале весенних полевых работ, поэтому их пришлось перенести на более позднее время», — сообщает РБК со ссылкой на Носкова. Второй проблемой стало повреждение многолетних трав, которые выращивают для корма животным. Но ущерб относительно маленький — около 1 тыс. га, что составляет менее 0,3% от общей площади. Ранее синоптики предупреждали, что май в Прикамье станет самым холодным с 2017 года. Самые холодные дни выпали на период со 2 по 10 мая. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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