Заморозки заставили пермских фермеров перенести полевые работы

Весенние заморозки в Пермском крае помешали началу полевых работ. По словам министра агропромышленного комплекса региона Павла Носкова, их пришлось перенести.
«Заморозки застали Пермский край в начале весенних полевых работ, поэтому их пришлось перенести на более позднее время», — сообщает РБК со ссылкой на Носкова. Второй проблемой стало повреждение многолетних трав, которые выращивают для корма животным. Но ущерб относительно маленький — около 1 тыс. га, что составляет менее 0,3% от общей площади.
Ранее синоптики предупреждали, что май в Прикамье станет самым холодным с 2017 года. Самые холодные дни выпали на период со 2 по 10 мая.
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