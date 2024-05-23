Челябинский губернатор Текслер провел открытие XXV фестиваля СМИ

На фестивале Алексей Текслер провел встречу с представителями СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер 23 мая принял участие в открытии XXV фестивале СМИ, на котором собрались более 300 медиаспециалистов из восьми регионов. В свою очередь, Текслер торжественно поприветствовал всех участников мероприятия, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Рад всех видеть на 25-м Медиафестивале с новым названием в честь года семьи — „Южный Урал. Родные“. Вся наша Челябинская область — это одна большая семья. В таком кругу собираемся не только на фестивале, но м проводим время в поездках по региону, встречаемся на пресс-конференциях, для меня за последние пять лет вы все стали родные. Также рад приветствовать представителей СМИ», — такой речью открыл медиафорум губернатор Алексей Текслер.

Текслер также отметил, что без общения, обмена опытом, информацией, тяжело развиваться и идти вперед. Он пожелал всем этого движения и успехов, а также провел встречу с представителями медиасообщества. Всего на фестивале в Чебаркуле собрались 300 медиаспециалистов из Челябинской, Новосибирской, Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Москвы, Дагестана, Башкортостана, а также Республики Казахстан.

На медиафоруме выступят эксперты — секретарь Союза журналистов России, специалист по районной прессе Владимир Касютин, заместитель директора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьев, креативный продюсер Дирекции спецпроектов Первого канала Марина Денисова, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян. Творческую встречу с представителями медиа проведет известный телеведущий, блогер, автор телевизионных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малоземов.

С участниками фестиваля губернатор Алексей Текслер поделился тем, что он пойдет на второй срок. Инициативу губернатора Челябинской области поддержал президент России Владимир Путин. Сами выборы главы региона пройдут 8 сентября 2024 года.

Алексей Текслер (справа) поучаствовал в открытии фестиваля вместе с председателем Союза журналистов России Вишневецким (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На медиафоруме участники могли сфотографироваться с губернатором Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер ответил на предложения и вопросы представителей медиасообщества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU