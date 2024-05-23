Дети Козицына и Пумпянского попали в спецрейтинг Forbes

23 мая 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Состояние Андрея Козицына журнал оценивает в 4,4 миллиарда долларов Фото: Илья Московец © URA.RU Дети свердловских миллиардеров-промышленников Андрея Козицына и Дмитрия Пумпянского вошли в список богатейших наследников России, составленный деловым журналом Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания. Единственная дочь Козицына — Мария — на девятом месте, на нее приходится 4,4 миллиарда долларов (доля равна состоянию отца). В профайле говорится, что девушка в 2015 году окончила Ломоновскую школу «Интек» в Подмосковье (с золотой медалью), в 2019-м окончила бакалавриат экономического факультета Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2021-м — магистратуру ВШЭ. Александр Пумпянский в 2016-м стал гражданином Швейцарии. В 2022-м он вместе с отцом попал под санкции Евросоюза, поскольку занимал посты в Трубной металлургической компании и промышленной группе «Синара». Осенью 2023-го санкции отменили. Доля Александра Пумпянского тоже равна состоянию отца — 3,3 млрд долларов. Всего в списке 20 фамилий. На первом месте — единственный наследник нефтяного магната Вагита Алекперова («Лукойл») Юсуф. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дети свердловских миллиардеров-промышленников Андрея Козицына и Дмитрия Пумпянского вошли в список богатейших наследников России, составленный деловым журналом Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания. Единственная дочь Козицына — Мария — на девятом месте, на нее приходится 4,4 миллиарда долларов (доля равна состоянию отца). В профайле говорится, что девушка в 2015 году окончила Ломоновскую школу «Интек» в Подмосковье (с золотой медалью), в 2019-м окончила бакалавриат экономического факультета Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2021-м — магистратуру ВШЭ. Александр Пумпянский в 2016-м стал гражданином Швейцарии. В 2022-м он вместе с отцом попал под санкции Евросоюза, поскольку занимал посты в Трубной металлургической компании и промышленной группе «Синара». Осенью 2023-го санкции отменили. Доля Александра Пумпянского тоже равна состоянию отца — 3,3 млрд долларов. Всего в списке 20 фамилий. На первом месте — единственный наследник нефтяного магната Вагита Алекперова («Лукойл») Юсуф.