Дети Козицына и Пумпянского попали в спецрейтинг Forbes

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Пресс-конференции в ТАСС Андрея Козицына, Николая Заварухина и Максима Рябкова. Екатеринбург , козицын андрей
Состояние Андрея Козицына журнал оценивает в 4,4 миллиарда долларов Фото:

Дети свердловских миллиардеров-промышленников Андрея Козицына и Дмитрия Пумпянского вошли в список богатейших наследников России, составленный деловым журналом Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Единственная дочь Козицына — Мария — на девятом месте, на нее приходится 4,4 миллиарда долларов (доля равна состоянию отца). В профайле говорится, что девушка в 2015 году окончила Ломоновскую школу «Интек» в Подмосковье (с золотой медалью), в 2019-м окончила бакалавриат экономического факультета Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2021-м — магистратуру ВШЭ.

Александр Пумпянский в 2016-м стал гражданином Швейцарии. В 2022-м он вместе с отцом попал под санкции Евросоюза, поскольку занимал посты в Трубной металлургической компании и промышленной группе «Синара». Осенью 2023-го санкции отменили. Доля Александра Пумпянского тоже равна состоянию отца — 3,3 млрд долларов.

Всего в списке 20 фамилий. На первом месте — единственный наследник нефтяного магната Вагита Алекперова («Лукойл») Юсуф.

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Дети свердловских миллиардеров-промышленников Андрея Козицына и Дмитрия Пумпянского вошли в список богатейших наследников России, составленный деловым журналом Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания. Единственная дочь Козицына — Мария — на девятом месте, на нее приходится 4,4 миллиарда долларов (доля равна состоянию отца). В профайле говорится, что девушка в 2015 году окончила Ломоновскую школу «Интек» в Подмосковье (с золотой медалью), в 2019-м окончила бакалавриат экономического факультета Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2021-м — магистратуру ВШЭ. Александр Пумпянский в 2016-м стал гражданином Швейцарии. В 2022-м он вместе с отцом попал под санкции Евросоюза, поскольку занимал посты в Трубной металлургической компании и промышленной группе «Синара». Осенью 2023-го санкции отменили. Доля Александра Пумпянского тоже равна состоянию отца — 3,3 млрд долларов. Всего в списке 20 фамилий. На первом месте — единственный наследник нефтяного магната Вагита Алекперова («Лукойл») Юсуф.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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