В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пятеро мужчин попали в больницу после ночного ДТП. По данным свердловского УГИБДД, пьяный водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел в кювет. Он перевозил четверых друзей.
«По предварительным данным, ночью 24 мая 23-летний водитель ехал в коллективный сад „Мокрая Ольховка“, не справился с управлением — машина опрокинулась. Его и четверых пассажиров увезли в больницу с разными травмами», — сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. По словам инспекторов, водитель не имеет прав, ранее дважды привлекался за нарушение ПДД. Гаишники составили на него три административных протокола.
Пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения, добавили в свердловском минздраве. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».
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