23 мая 2024

Пять свердловчан увезли в больницу после аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, автомобильная авария, дтп, авария, разбитая машина, машина в кювете
Авария произошла ночью 24 мая (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пятеро мужчин попали в больницу после ночного ДТП. По данным свердловского УГИБДД, пьяный водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел в кювет. Он перевозил четверых друзей.

«По предварительным данным, ночью 24 мая 23-летний водитель ехал в коллективный сад „Мокрая Ольховка“, не справился с управлением — машина опрокинулась. Его и четверых пассажиров увезли в больницу с разными травмами», — сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. По словам инспекторов, водитель не имеет прав, ранее дважды привлекался за нарушение ПДД. Гаишники составили на него три административных протокола.

Пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения, добавили в свердловском минздраве. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пятеро мужчин попали в больницу после ночного ДТП. По данным свердловского УГИБДД, пьяный водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел в кювет. Он перевозил четверых друзей. «По предварительным данным, ночью 24 мая 23-летний водитель ехал в коллективный сад „Мокрая Ольховка“, не справился с управлением — машина опрокинулась. Его и четверых пассажиров увезли в больницу с разными травмами», — сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. По словам инспекторов, водитель не имеет прав, ранее дважды привлекался за нарушение ПДД. Гаишники составили на него три административных протокола. Пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения, добавили в свердловском минздраве. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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