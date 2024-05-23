На трассе Нефтеюганск- Пыть-Ях на глазах у автомобилистов медведь загрыз лосенка
Автомобилисты, следовавшие по трассе Нефтеюганск — Пыть-Ях, стали свидетелями того, как медведь загрыз маленького лосенка, который не мог перебраться через ограждение за матерью. Видеозаписью произошедшего очевидцы поделились с URA.RU.
«Мечется и мечется. А это кто, кабан? Нет, это медведь, прикинь!» — удивляются югорчане, ставшие очевидцами расправы.
Ранее URA.RU писало о том, что зоолог Николай Наконечный объяснил нашествие медведей в города ХМАО наступающим паводком и поисками легкой добычи после зимней спячки. В частности опасные хищники ведут охоту за лосями и оленями.
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