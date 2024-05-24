В Челябинской области резко выросло число участков под строительство

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Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, коттеджный поселок, частный дом, кетовский район
Ознакомиться с перечнем земель, доступных для стройки в регионе, можно на Публичной кадастровой карте Фото:

В Челябинской области с января 2024 года по данный момент количество доступных земельных участков под строительство выросло с 2,5 тысяч до 3,5 тысяч. Участки доступны на сервисе Росреестра. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Челябинской области по состоянию на 24 мая 2024 года количество доступных на сервисе земельных участков под строительство с начала 2024 года выросло с 2,5 тысяч до 3,5 тысяч. Кроме того, всего с 1 мая в регионе было выявлено 5 137 земельных участков и территорий под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС),» — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, общая площадь свободных участков под ИЖС составляет на данный момент 3 тысячи 934 га. Кроме того, 441 земельный участок предназначен под размещение многоквартирных домов. Его общая площадь составляет 1 тысячу 152 га.

В начале января 2024 года под строительство в регионе на сервисе Росреестра было доступно более 2,5 тысяч земельных участков. Уточнялось, что сервис содержал сведения о 2 тысячах 574 свободных земельных участках, пригодных для жилищного строительства.

Ознакомиться с перечнем земель в Челябинской области, доступных под индивидуальное жилищное строительство и многоквартирную жилую застройку, можно на публичной кадастровой карте. Для этого в меню поиска нужно ввести номер региона и множественный выбор в формате «74:*». Данные постоянно пополняются.

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В Челябинской области с января 2024 года по данный момент количество доступных земельных участков под строительство выросло с 2,5 тысяч до 3,5 тысяч. Участки доступны на сервисе Росреестра. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе ведомства. «В Челябинской области по состоянию на 24 мая 2024 года количество доступных на сервисе земельных участков под строительство с начала 2024 года выросло с 2,5 тысяч до 3,5 тысяч. Кроме того, всего с 1 мая в регионе было выявлено 5 137 земельных участков и территорий под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС),» — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, общая площадь свободных участков под ИЖС составляет на данный момент 3 тысячи 934 га. Кроме того, 441 земельный участок предназначен под размещение многоквартирных домов. Его общая площадь составляет 1 тысячу 152 га. В начале января 2024 года под строительство в регионе на сервисе Росреестра было доступно более 2,5 тысяч земельных участков. Уточнялось, что сервис содержал сведения о 2 тысячах 574 свободных земельных участках, пригодных для жилищного строительства. Ознакомиться с перечнем земель в Челябинской области, доступных под индивидуальное жилищное строительство и многоквартирную жилую застройку, можно на публичной кадастровой карте. Для этого в меню поиска нужно ввести номер региона и множественный выбор в формате «74:*». Данные постоянно пополняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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