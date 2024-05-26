26 мая 2024
25 мая 2024

Депутат ЗСО поможет семье павшего на СВО челябинца вернуть украденные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Челябинск, деньги, рубли
Мужчина бросил семью 15 лет назад, но потребовал выплаты за погибшего сына Фото:
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Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова рассказала историю погибшего на СВО спортсмена из Златоуста Челябинской области Яна Мейзингера, чьи выплаты пытается забрать бросивший семью отец. Парламентарий намерена поддержать семью в суде, сообщила она на своей странице в соцсети.

«Все, кто знал об этом факте, были возмущены поступком мужчины и посоветовали женщине, которая много лет одна воспитывала троих детей, сделать попытку лишить мужчину права на выплату. Ей посоветовали обратиться ко мне. Я решила встать на защиту интересов мамы Яна и добиваться справедливого решения (лишения отца права на выплату) через суд», — сообщила Мухометьярова в своем telegram-канале.

Парламентарий рассказала, что уже на следующий день в Златоусте с женщиной встретился ее помощник, юрист Илья Михайлов. За вечер специалист подготовил и подал исковое заявление и заявление об обеспечительных мерах, а также направил всем ответчикам информационные письма.

«Допускаю, что Ян принял решение участвовать в СВО в том числе как старший сын, который мечтал помочь своей маме в воспитании младших детей. А значит, мы должны помочь ему реализовать задуманное», — отметила Мухометьярова.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Златоусте отец, бросивший семью 15 лет назад, написал заявление на получение выплат во время похорон сына, погибшего в ходе спецоперации. Мужчина бросил семью, когда Яну было около шести лет, а его мама забеременела вторым ребенком. Мать поднимала двоих детей одна. Она рассказала URA.RU о том, как сын стал спортсменом и почему отправился на СВО.

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Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова рассказала историю погибшего на СВО спортсмена из Златоуста Челябинской области Яна Мейзингера, чьи выплаты пытается забрать бросивший семью отец. Парламентарий намерена поддержать семью в суде, сообщила она на своей странице в соцсети. «Все, кто знал об этом факте, были возмущены поступком мужчины и посоветовали женщине, которая много лет одна воспитывала троих детей, сделать попытку лишить мужчину права на выплату. Ей посоветовали обратиться ко мне. Я решила встать на защиту интересов мамы Яна и добиваться справедливого решения (лишения отца права на выплату) через суд», — сообщила Мухометьярова в своем telegram-канале. Парламентарий рассказала, что уже на следующий день в Златоусте с женщиной встретился ее помощник, юрист Илья Михайлов. За вечер специалист подготовил и подал исковое заявление и заявление об обеспечительных мерах, а также направил всем ответчикам информационные письма. «Допускаю, что Ян принял решение участвовать в СВО в том числе как старший сын, который мечтал помочь своей маме в воспитании младших детей. А значит, мы должны помочь ему реализовать задуманное», — отметила Мухометьярова. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Златоусте отец, бросивший семью 15 лет назад, написал заявление на получение выплат во время похорон сына, погибшего в ходе спецоперации. Мужчина бросил семью, когда Яну было около шести лет, а его мама забеременела вторым ребенком. Мать поднимала двоих детей одна. Она рассказала URA.RU о том, как сын стал спортсменом и почему отправился на СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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