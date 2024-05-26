Депутат ЗСО поможет семье павшего на СВО челябинца вернуть украденные выплаты

27 мая 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Мужчина бросил семью 15 лет назад, но потребовал выплаты за погибшего сына Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова рассказала историю погибшего на СВО спортсмена из Златоуста Челябинской области Яна Мейзингера, чьи выплаты пытается забрать бросивший семью отец. Парламентарий намерена поддержать семью в суде, сообщила она на своей странице в соцсети. «Все, кто знал об этом факте, были возмущены поступком мужчины и посоветовали женщине, которая много лет одна воспитывала троих детей, сделать попытку лишить мужчину права на выплату. Ей посоветовали обратиться ко мне. Я решила встать на защиту интересов мамы Яна и добиваться справедливого решения (лишения отца права на выплату) через суд», — сообщила Мухометьярова в своем telegram-канале. Парламентарий рассказала, что уже на следующий день в Златоусте с женщиной встретился ее помощник, юрист Илья Михайлов. За вечер специалист подготовил и подал исковое заявление и заявление об обеспечительных мерах, а также направил всем ответчикам информационные письма. «Допускаю, что Ян принял решение участвовать в СВО в том числе как старший сын, который мечтал помочь своей маме в воспитании младших детей. А значит, мы должны помочь ему реализовать задуманное», — отметила Мухометьярова. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Златоусте отец, бросивший семью 15 лет назад, написал заявление на получение выплат во время похорон сына, погибшего в ходе спецоперации. Мужчина бросил семью, когда Яну было около шести лет, а его мама забеременела вторым ребенком. Мать поднимала двоих детей одна. Она рассказала URA.RU о том, как сын стал спортсменом и почему отправился на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова рассказала историю погибшего на СВО спортсмена из Златоуста Челябинской области Яна Мейзингера, чьи выплаты пытается забрать бросивший семью отец. Парламентарий намерена поддержать семью в суде, сообщила она на своей странице в соцсети. «Все, кто знал об этом факте, были возмущены поступком мужчины и посоветовали женщине, которая много лет одна воспитывала троих детей, сделать попытку лишить мужчину права на выплату. Ей посоветовали обратиться ко мне. Я решила встать на защиту интересов мамы Яна и добиваться справедливого решения (лишения отца права на выплату) через суд», — сообщила Мухометьярова в своем telegram-канале. Парламентарий рассказала, что уже на следующий день в Златоусте с женщиной встретился ее помощник, юрист Илья Михайлов. За вечер специалист подготовил и подал исковое заявление и заявление об обеспечительных мерах, а также направил всем ответчикам информационные письма. «Допускаю, что Ян принял решение участвовать в СВО в том числе как старший сын, который мечтал помочь своей маме в воспитании младших детей. А значит, мы должны помочь ему реализовать задуманное», — отметила Мухометьярова. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Златоусте отец, бросивший семью 15 лет назад, написал заявление на получение выплат во время похорон сына, погибшего в ходе спецоперации. Мужчина бросил семью, когда Яну было около шести лет, а его мама забеременела вторым ребенком. Мать поднимала двоих детей одна. Она рассказала URA.RU о том, как сын стал спортсменом и почему отправился на СВО.