26 мая 2024

Посредник дорожной ОПГ, носивший взятки в мэрию Челябинска, остался в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Никита Иноземцев не смог оспорить срок в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Заместитель директора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Никита Иноземцев, выступающий в качестве посредника между начальником Нвером Колозяном и контролирующими структурами, в том числе КДХ мэрии Челябинска, остался в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, 27 мая он пытался оспорить решение о продлении срока под стражей, но жалобу его адвоката оставили без удовлетворения.

«Областной суд рассмотрел жалобу адвоката, представляющего интересы Иноземцева. В смягчении меры пресечения им было отказано. Иноземцева оставили под стражей до 12 июля», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Иноземцева вместе с его начальником Колозяном, который, по версии следствия, организовал целую ОПГ, наживающуюся на дорожных контрактах. Предварительно, Иноземцев носил деньги от Колозяна во все контролирующие работу дорожных компаний инстанции, в том числе в КДХ мэрии областного центра. Следствие полагает, что именно он передавал взятку задержанному главе комитета Дмитрию Шиляееву.

Задержав «костяк» ОПГ в середине декабря 2023 года, силовики вышли на других должностных лиц, которые помогали «УРАЛДОРСТРОЙ» с проверками и приемкой работ. Помимо Шиляева среди них оказались топ-менеджер «Челябинскавтодоре» Артем Степанов, а также местный «решала» Александр Свиридов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель директора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Никита Иноземцев, выступающий в качестве посредника между начальником Нвером Колозяном и контролирующими структурами, в том числе КДХ мэрии Челябинска, остался в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, 27 мая он пытался оспорить решение о продлении срока под стражей, но жалобу его адвоката оставили без удовлетворения. «Областной суд рассмотрел жалобу адвоката, представляющего интересы Иноземцева. В смягчении меры пресечения им было отказано. Иноземцева оставили под стражей до 12 июля», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. Сотрудники УФСБ по региону задержали Иноземцева вместе с его начальником Колозяном, который, по версии следствия, организовал целую ОПГ, наживающуюся на дорожных контрактах. Предварительно, Иноземцев носил деньги от Колозяна во все контролирующие работу дорожных компаний инстанции, в том числе в КДХ мэрии областного центра. Следствие полагает, что именно он передавал взятку задержанному главе комитета Дмитрию Шиляееву. Задержав «костяк» ОПГ в середине декабря 2023 года, силовики вышли на других должностных лиц, которые помогали «УРАЛДОРСТРОЙ» с проверками и приемкой работ. Помимо Шиляева среди них оказались топ-менеджер «Челябинскавтодоре» Артем Степанов, а также местный «решала» Александр Свиридов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...