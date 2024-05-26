Посредник дорожной ОПГ, носивший взятки в мэрию Челябинска, остался в СИЗО

27 мая 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Заместитель директора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Никита Иноземцев, выступающий в качестве посредника между начальником Нвером Колозяном и контролирующими структурами, в том числе КДХ мэрии Челябинска, остался в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, 27 мая он пытался оспорить решение о продлении срока под стражей, но жалобу его адвоката оставили без удовлетворения. «Областной суд рассмотрел жалобу адвоката, представляющего интересы Иноземцева. В смягчении меры пресечения им было отказано. Иноземцева оставили под стражей до 12 июля», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. Сотрудники УФСБ по региону задержали Иноземцева вместе с его начальником Колозяном, который, по версии следствия, организовал целую ОПГ, наживающуюся на дорожных контрактах. Предварительно, Иноземцев носил деньги от Колозяна во все контролирующие работу дорожных компаний инстанции, в том числе в КДХ мэрии областного центра. Следствие полагает, что именно он передавал взятку задержанному главе комитета Дмитрию Шиляееву. Задержав «костяк» ОПГ в середине декабря 2023 года, силовики вышли на других должностных лиц, которые помогали «УРАЛДОРСТРОЙ» с проверками и приемкой работ. Помимо Шиляева среди них оказались топ-менеджер «Челябинскавтодоре» Артем Степанов, а также местный «решала» Александр Свиридов.