Власти Сургута перенесли место проведения концертов «Любэ» и «Сябров» на День города

Группа «Любэ» и ансамбль «Сябры» выступят в Сургуте (ХМАО) в честь 430-летия города. Концерты пройдут в залах филармонии и Ледового дворца спорта, вход будет доступен по пригласительным билетам. Об этом сообщил директор департамента культуры и молодежной политики Антон Акулов в ходе брифинга, посвященного празднованию юбилея Сургута.
«12 июня после городского мероприятия в филармонии состоится концерт ансамбля „Сябры“. В этот же день на площадке Ледового дворца спорта выступит группа „Любэ“. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, которые раздадут через общественные объединения, градообразующие предприятия, представителей силовых структур. Жители Сургута также смогут получить билеты. Как и где их получить, будет известно позже», — рассказал Акулов.
Сначала концерты планировалось провести на открытой площади, однако выступления пришлось перенести в залы из-за ограничения на проведение массовых мероприятий в ХМАО. Зал в Ледовом дворце рассчитан на 2 200 человек. С обоих концертов будет организована прямая трансляция.
Также в честь юбилея в Сургуте с авиашоу выступит известная пилотажная группа «Русские Витязи». Выступление летчиков планируется 8 или 9 июня, в зависимости от погодных условий.
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