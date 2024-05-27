В Челябинске отложили продажу бывших военных городков. Фото

27 мая 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Аукцион по продаже земель минобороны перенесли на III квартал 2024 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Продажу бывших военных городков под номерами 17 и 34 в Советском районе Челябинска переносят в третий раз, на этот раз — с I на III квартал 2024 года. На месте городков планируют построить новый микрорайон. Земли находятся в агентировании, сообщили 27 мая в госкомпании ДОМ.РФ. «Участок находится в густонаселенном районе. Ближайшее окружение представляет жилая застройка, коммерческие и социальные объекты. Для нужд обороны. Объект планируется реализовать в третьем квартале 2024 года», — сообщается на сайте. Общая площадь земель составляет 34,5 тысяч квадратных метров. Участок предназначен для нужд обороны, имеет хорошую транспортную доступность. Расположен в километре от федеральной трассы, рядом находятся школа, жилая застройка и кладбище. Высотные здания с социально-значимыми объектами инфраструктуры возведут на месте бывших военных городков №17 и №34 согласно проекту комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь застройки составит 141 тысячу квадратных метров. На территории будут возведены объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Общая площадь двух участков составляет 299 тысяч квадратных метров. Госкомпания ДОМ.РФ получила запрос об изменении статуса участков под бывшими военными городками на АМЗ от Правительства Челябинской области. После того, как запрос был одобрен в правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, земли были переданы ДОМ.РФ. На данный момент готовится документация по продаже объектов, поэтому начальная цена еще не утверждена. Ранее госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала проведение аукциона в Советском районе Челябинска недалеко от Лесного кладбища и памятника «Скорбящие матери». Торги по продаже участка панировалось провести в III квартале 2023 года. Участок находится в густонаселенном районе Фото: сайт Дом РФ Ближайшее окружение представляет жилая застройка, коммерческие и социальные объекты Фото: сайт Дом РФ Объект планируется реализовать в третьем квартале 2024 года Фото: сайт Дом РФ Всего в агентировании находится 52 объекта и 3 участка Фото: сайт Дом РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продажу бывших военных городков под номерами 17 и 34 в Советском районе Челябинска переносят в третий раз, на этот раз — с I на III квартал 2024 года. На месте городков планируют построить новый микрорайон. Земли находятся в агентировании, сообщили 27 мая в госкомпании ДОМ.РФ. «Участок находится в густонаселенном районе. Ближайшее окружение представляет жилая застройка, коммерческие и социальные объекты. Для нужд обороны. Объект планируется реализовать в третьем квартале 2024 года», — сообщается на сайте. Общая площадь земель составляет 34,5 тысяч квадратных метров. Участок предназначен для нужд обороны, имеет хорошую транспортную доступность. Расположен в километре от федеральной трассы, рядом находятся школа, жилая застройка и кладбище. Высотные здания с социально-значимыми объектами инфраструктуры возведут на месте бывших военных городков №17 и №34 согласно проекту комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь застройки составит 141 тысячу квадратных метров. На территории будут возведены объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Общая площадь двух участков составляет 299 тысяч квадратных метров. Госкомпания ДОМ.РФ получила запрос об изменении статуса участков под бывшими военными городками на АМЗ от Правительства Челябинской области. После того, как запрос был одобрен в правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, земли были переданы ДОМ.РФ. На данный момент готовится документация по продаже объектов, поэтому начальная цена еще не утверждена. Ранее госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала проведение аукциона в Советском районе Челябинска недалеко от Лесного кладбища и памятника «Скорбящие матери». Торги по продаже участка панировалось провести в III квартале 2023 года.