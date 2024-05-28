28 мая 2024

Момент мощного взрыва газа под банком США попал на видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
Взрывом серьезно повредило первый этаж здания банка в США (архивное фото) Фото:

На видео в американском городе Янгстаун в штате Огайо попал момент мощного взрыва, которым серьезно повредило первый этаж здания банка Chase Bank. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщили в соцсети.

«Прибыли оперативные службы, спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди. Данных о пострадавших пока не было», — сообщает telegram-канал Shot.

Взрыв был такой мощности, что осколки отбросило на противоположную сторону широкой улицы. Предполагается, что причиной ЧП могла стать подземная утечка газа.

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На видео в американском городе Янгстаун в штате Огайо попал момент мощного взрыва, которым серьезно повредило первый этаж здания банка Chase Bank. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщили в соцсети. «Прибыли оперативные службы, спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди. Данных о пострадавших пока не было», — сообщает telegram-канал Shot. Взрыв был такой мощности, что осколки отбросило на противоположную сторону широкой улицы. Предполагается, что причиной ЧП могла стать подземная утечка газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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