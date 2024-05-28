Момент мощного взрыва газа под банком США попал на видео

Взрывом серьезно повредило первый этаж здания банка в США (архивное фото)
На видео в американском городе Янгстаун в штате Огайо попал момент мощного взрыва, которым серьезно повредило первый этаж здания банка Chase Bank. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщили в соцсети.
«Прибыли оперативные службы, спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди. Данных о пострадавших пока не было», — сообщает telegram-канал Shot.
Взрыв был такой мощности, что осколки отбросило на противоположную сторону широкой улицы. Предполагается, что причиной ЧП могла стать подземная утечка газа.
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