Момент мощного взрыва газа под банком США попал на видео

29 мая 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

Взрывом серьезно повредило первый этаж здания банка в США (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На видео в американском городе Янгстаун в штате Огайо попал момент мощного взрыва, которым серьезно повредило первый этаж здания банка Chase Bank. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщили в соцсети. «Прибыли оперативные службы, спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди. Данных о пострадавших пока не было», — сообщает telegram-канал Shot. Взрыв был такой мощности, что осколки отбросило на противоположную сторону широкой улицы. Предполагается, что причиной ЧП могла стать подземная утечка газа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На видео в американском городе Янгстаун в штате Огайо попал момент мощного взрыва, которым серьезно повредило первый этаж здания банка Chase Bank. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщили в соцсети. «Прибыли оперативные службы, спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди. Данных о пострадавших пока не было», — сообщает telegram-канал Shot. Взрыв был такой мощности, что осколки отбросило на противоположную сторону широкой улицы. Предполагается, что причиной ЧП могла стать подземная утечка газа.