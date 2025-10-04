Гладков заявил, что от ВСУ погибло 20 человек за месяц

В Белгородской области за сентябрь от действий Вооруженных сил Украины погибло 20 мирных жителей, еще 185 человек получили ранения. Об этом в своем обращении к жителям региона заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«Очень тяжелый сентябрь для нас. Только вчера погибло 2 мирных жителя. Всего за сентябрь погибло 20 человек, ранены — 185», — отметил Гладков в своем telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым, особенно детям, женщинам и пожилым людям.
Несмотря на военную повестку, в регионе продолжают развивать мирные направления. Глава области поздравил педагога Дмитрия Баланчукова с победой во всероссийском конкурсе, подчеркнув, что белгородские учителя уже третий год подряд признаются лучшими в стране. Гладков также поблагодарил учительское сообщество региона за профессионализм и отметил позитивную динамику в развитии системы образования Белгородской области.
В ночь на 4 октября российские системы ПВО уничтожили не менее семи украинских беспилотников. В Ленинградской области падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны, которое было ликвидировано в течение полутора часов. В Белгородской области беспилотник атаковал сельскохозяйственную технику, в результате чего пострадал оператор. Карта ударов украинских беспилотников — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.