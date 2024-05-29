Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении налоговой системы в стране. Документ появился на сайте правовых актов.
«Федеральный закон о внесении изменений в первую и вторую части налогового кодекса РФ. Внести изменения…», — говорится в
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все изменения налоговой системы соответствуют посланию главы России Федеральному Собранию. Песков добавил, что гармонизация налоговой системы — это серьезная инициатива. Подробнее о том, что изменилось, — в материале URA.RU.
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