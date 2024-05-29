Путин подписал закон об изменении налоговой системы

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Закон об изменениях в налоговой системе подписан Владимиром Путиным Фото:
новость из сюжета
Изменение налоговой системы 2024

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении налоговой системы в стране. Документ появился на сайте правовых актов.

«Федеральный закон о внесении изменений в первую и вторую части налогового кодекса РФ. Внести изменения…», — говорится в законе, который подписал Владимир Путин.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все изменения налоговой системы соответствуют посланию главы России Федеральному Собранию. Песков добавил, что гармонизация налоговой системы — это серьезная инициатива. Подробнее о том, что изменилось, — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении налоговой системы в стране. Документ появился на сайте правовых актов. «Федеральный закон о внесении изменений в первую и вторую части налогового кодекса РФ. Внести изменения…», — говорится в законе, который подписал Владимир Путин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все изменения налоговой системы соответствуют посланию главы России Федеральному Собранию. Песков добавил, что гармонизация налоговой системы — это серьезная инициатива. Подробнее о том, что изменилось, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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