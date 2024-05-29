29 мая 2024

Гаубицы с челябинскими двигателями на СВО поддержали пехоту при дожде с ветром. Видео

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица, сбойка
Самоходные гаубицы с двигателями «ЧТЗ-Уралтрак» поддержали огнем пехоту Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Самоходные гаубицы «Гвоздика» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поддержали артогнем пехоту при дожде и ветре. О работе расчета в видеоролике пресс-службы Минобороны РФ рассказал боец с позывным «Султан».

«В мои обязанности входит зарядить нужный снаряд максимально быстро. Погода очень сильно влияет, но у нас опытные командиры — учитывают дождь, ветер, делают корректировки, и мы всегда попадаем», — поделился артиллерист «Султан».

Видеоролик показал работу расчета «Акации», в котором служит «Султан». Задачей расчета является артиллерийская поддержка наступающей пехоты и уничтожение позиций противника, что успешно выполняется даже в условиях непогоды.

Боец с позывным «Султан» присоединился к Вооруженным Силам РФ в качестве добровольца, не дожидаясь повестки во время частичной мобилизации. Артиллерист уже имел специальность «заряжающий орудия», полученную во время службы по призыву.

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Самоходные гаубицы «Гвоздика» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поддержали артогнем пехоту при дожде и ветре. О работе расчета в видеоролике пресс-службы Минобороны РФ рассказал боец с позывным «Султан». «В мои обязанности входит зарядить нужный снаряд максимально быстро. Погода очень сильно влияет, но у нас опытные командиры — учитывают дождь, ветер, делают корректировки, и мы всегда попадаем», — поделился артиллерист «Султан». Видеоролик показал работу расчета «Акации», в котором служит «Султан». Задачей расчета является артиллерийская поддержка наступающей пехоты и уничтожение позиций противника, что успешно выполняется даже в условиях непогоды. Боец с позывным «Султан» присоединился к Вооруженным Силам РФ в качестве добровольца, не дожидаясь повестки во время частичной мобилизации. Артиллерист уже имел специальность «заряжающий орудия», полученную во время службы по призыву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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