Самоходные гаубицы «Гвоздика» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поддержали артогнем пехоту при дожде и ветре. О работе расчета в видеоролике пресс-службы Минобороны РФ рассказал боец с позывным «Султан».
«В мои обязанности входит зарядить нужный снаряд максимально быстро. Погода очень сильно влияет, но у нас опытные командиры — учитывают дождь, ветер, делают корректировки, и мы всегда попадаем», — поделился артиллерист «Султан».
Видеоролик показал работу расчета «Акации», в котором служит «Султан». Задачей расчета является артиллерийская поддержка наступающей пехоты и уничтожение позиций противника, что успешно выполняется даже в условиях непогоды.
Боец с позывным «Султан» присоединился к Вооруженным Силам РФ в качестве добровольца, не дожидаясь повестки во время частичной мобилизации. Артиллерист уже имел специальность «заряжающий орудия», полученную во время службы по призыву.
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