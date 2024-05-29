Армия и оружие Гаубицы с челябинскими двигателями на СВО поддержали пехоту при дожде с ветром. Видео 30 мая 2024 в 09:51 Размер текста - 17 + Самоходные гаубицы с двигателями «ЧТЗ-Уралтрак» поддержали огнем пехоту Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самоходные гаубицы «Гвоздика» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поддержали артогнем пехоту при дожде и ветре. О работе расчета в видеоролике пресс-службы Минобороны РФ рассказал боец с позывным «Султан». «В мои обязанности входит зарядить нужный снаряд максимально быстро. Погода очень сильно влияет, но у нас опытные командиры — учитывают дождь, ветер, делают корректировки, и мы всегда попадаем», — поделился артиллерист «Султан». Видеоролик показал работу расчета «Акации», в котором служит «Султан». Задачей расчета является артиллерийская поддержка наступающей пехоты и уничтожение позиций противника, что успешно выполняется даже в условиях непогоды. Боец с позывным «Султан» присоединился к Вооруженным Силам РФ в качестве добровольца, не дожидаясь повестки во время частичной мобилизации. Артиллерист уже имел специальность «заряжающий орудия», полученную во время службы по призыву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самоходные гаубицы «Гвоздика» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поддержали артогнем пехоту при дожде и ветре. О работе расчета в видеоролике пресс-службы Минобороны РФ рассказал боец с позывным «Султан». «В мои обязанности входит зарядить нужный снаряд максимально быстро. Погода очень сильно влияет, но у нас опытные командиры — учитывают дождь, ветер, делают корректировки, и мы всегда попадаем», — поделился артиллерист «Султан». Видеоролик показал работу расчета «Акации», в котором служит «Султан». Задачей расчета является артиллерийская поддержка наступающей пехоты и уничтожение позиций противника, что успешно выполняется даже в условиях непогоды. Боец с позывным «Султан» присоединился к Вооруженным Силам РФ в качестве добровольца, не дожидаясь повестки во время частичной мобилизации. Артиллерист уже имел специальность «заряжающий орудия», полученную во время службы по призыву. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям