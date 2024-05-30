Челябинская кофейня пыталась накормить шурупом беременную гостью

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Челябинка нашла шуруп в вафлях местной кофейни
Челябинка нашла шуруп в вафлях местной кофейни Фото:

Беременная жительница Челябинска нашла металлический шуруп в блюде, приготовленной корнером в ТЦ «Фокус». Женщина заказывала вафли с клубникой и шоколадной пастой.

«28 мая в „Гастропарке“ в Belgianwaffles74 заказала вафлю с нутеллой и клубникой». Сделали быстро, выглядела очень аппетитно. Приступаем к трапезе: раз кусочек, два кусочек, ой, что это? ШУРУП?!» — сообщает Екатерина Ч. в паблике «Едим Вместе. Челябинск».

Вытащив изо рта шуруп, женщина обратилась к персоналу и попросила вернуть деньги. По словам челябинки, официантку охватила паника и та заплакала. Посетительнице пообещали возместить стоимость и предложили сгладить ситуацию бесплатной вафлей или мороженым. Челябинска подчеркнула, что вместе с ней заказ в заведении сделали и подруга с ребенком.

URA.RU обратилось за комментарием в «Гастропарк» и кофейню. Их ответ будет опубликован после получения.

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Беременная жительница Челябинска нашла металлический шуруп в блюде, приготовленной корнером в ТЦ «Фокус». Женщина заказывала вафли с клубникой и шоколадной пастой. «28 мая в „Гастропарке“ в Belgianwaffles74 заказала вафлю с нутеллой и клубникой». Сделали быстро, выглядела очень аппетитно. Приступаем к трапезе: раз кусочек, два кусочек, ой, что это? ШУРУП?!» — сообщает Екатерина Ч. в паблике «Едим Вместе. Челябинск». Вытащив изо рта шуруп, женщина обратилась к персоналу и попросила вернуть деньги. По словам челябинки, официантку охватила паника и та заплакала. Посетительнице пообещали возместить стоимость и предложили сгладить ситуацию бесплатной вафлей или мороженым. Челябинска подчеркнула, что вместе с ней заказ в заведении сделали и подруга с ребенком. URA.RU обратилось за комментарием в «Гастропарк» и кофейню. Их ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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