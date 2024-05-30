Челябинская кофейня пыталась накормить шурупом беременную гостью

Беременная жительница Челябинска нашла металлический шуруп в блюде, приготовленной корнером в ТЦ «Фокус». Женщина заказывала вафли с клубникой и шоколадной пастой.
«28 мая в „Гастропарке“ в Belgianwaffles74 заказала вафлю с нутеллой и клубникой». Сделали быстро, выглядела очень аппетитно. Приступаем к трапезе: раз кусочек, два кусочек, ой, что это? ШУРУП?!» — сообщает Екатерина Ч. в паблике «Едим Вместе. Челябинск».
Вытащив изо рта шуруп, женщина обратилась к персоналу и попросила вернуть деньги. По словам челябинки, официантку охватила паника и та заплакала. Посетительнице пообещали возместить стоимость и предложили сгладить ситуацию бесплатной вафлей или мороженым. Челябинска подчеркнула, что вместе с ней заказ в заведении сделали и подруга с ребенком.
URA.RU обратилось за комментарием в «Гастропарк» и кофейню. Их ответ будет опубликован после получения.
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