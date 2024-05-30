30 мая 2024

Потерявшийся в Миассе велосипедист найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина разбился на велосипеде
Мужчина разбился на велосипеде Фото:

Житель Миасса (Челябинская область), потерявшийся во время велопрогулки, найден мертвым. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, он разбился на велосипеде.

«Труп нашли в лесном массиве. Предварительно, он не справился с управлением во время поездки и врезался в дерево», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, тело нашли экстренные службы в ночь на 31 мая. На теле мужчины имелись повреждения. Его направили на судмедэкспертизу.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 11:25 по Уральскому времени: 

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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Житель Миасса (Челябинская область), потерявшийся во время велопрогулки, найден мертвым. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, он разбился на велосипеде. «Труп нашли в лесном массиве. Предварительно, он не справился с управлением во время поездки и врезался в дерево», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, тело нашли экстренные службы в ночь на 31 мая. На теле мужчины имелись повреждения. Его направили на судмедэкспертизу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:25 по Уральскому времени:  «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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