Потерявшийся в Миассе велосипедист найден мертвым

Житель Миасса (Челябинская область), потерявшийся во время велопрогулки, найден мертвым. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, он разбился на велосипеде.
«Труп нашли в лесном массиве. Предварительно, он не справился с управлением во время поездки и врезался в дерево», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, тело нашли экстренные службы в ночь на 31 мая. На теле мужчины имелись повреждения. Его направили на судмедэкспертизу.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 11:25 по Уральскому времени:
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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