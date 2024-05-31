Семья ребенка, на которого в пермском детсаду упал шкаф, получит 300 тысяч

Прокуратура отсудила у детского сада в Кудымкаре 300 тысяч рублей в пользу семьи пострадавшего мальчика, на которого в раздевалке упал шкаф с одеждой. В результате падения у 5-летнего ребенка был перелом голени. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.
«Защищая права пострадавшего ребенка и его семьи прокуратура обратилась в суд с иском к детскому саду. Кудымкарский городской суд удовлетворил требования ведомства и решил, что детсад обязан выплатить семье пострадавшего мальчика 300 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Инцидент произошел 2 декабря 2023 года. Шкаф с одеждой в раздевалке детсада не был прикреплен к стене и упал на 5-летнего мальчика. По факту случившегося следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
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