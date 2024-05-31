Семья ребенка, на которого в пермском детсаду упал шкаф, получит 300 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шкаф не был прикреплен к стене
Шкаф не был прикреплен к стене Фото:

Прокуратура отсудила у детского сада в Кудымкаре 300 тысяч рублей в пользу семьи пострадавшего мальчика, на которого в раздевалке упал шкаф с одеждой. В результате падения у 5-летнего ребенка был перелом голени. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

«Защищая права пострадавшего ребенка и его семьи прокуратура обратилась в суд с иском к детскому саду. Кудымкарский городской суд удовлетворил требования ведомства и решил, что детсад обязан выплатить семье пострадавшего мальчика 300 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Инцидент произошел 2 декабря 2023 года. Шкаф с одеждой в раздевалке детсада не был прикреплен к стене и упал на 5-летнего мальчика. По факту случившегося следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура отсудила у детского сада в Кудымкаре 300 тысяч рублей в пользу семьи пострадавшего мальчика, на которого в раздевалке упал шкаф с одеждой. В результате падения у 5-летнего ребенка был перелом голени. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства. «Защищая права пострадавшего ребенка и его семьи прокуратура обратилась в суд с иском к детскому саду. Кудымкарский городской суд удовлетворил требования ведомства и решил, что детсад обязан выплатить семье пострадавшего мальчика 300 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Инцидент произошел 2 декабря 2023 года. Шкаф с одеждой в раздевалке детсада не был прикреплен к стене и упал на 5-летнего мальчика. По факту случившегося следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...