Первая помощь тонущему: как спасти свою жизнь и обезопасить других на воде

03 июня 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Отдых у воды всегда сопряжен с риском, напоминают спасатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лето — это время отдыха у воды. Этому во многом способствует установившаяся во многих регионах РФ жаркая погода. Важно никогда не забывать о мерах предосторожности, чтобы предотвратить утопление. О главных запретах, первой помощи пострадавшим, а также действиях, которое необходимо предпринять, если вы стали свидетелем опасной ситуации на водоеме, узнаете из материала URA.RU. Что запрещено делать на воде Основные запреты перечислены в рекомендации МЧС России. Во время отдыха на воде не стоит заплывать на глубину и далеко от берега, если не умеете плавать. Следует избегать купания в незнакомых и потенциально опасных местах, которые для этого не оборудованы. Не переплывайте за буйки, они обозначают безопасную зону. Не прыгайте в воду с плавательных средств и не подплывайте к ним. Нельзя употреблять алкоголь перед купанием. Избегайте шалостей в воде, особенно связанных с нырянием и захватом. Не подавайте ложные сигналы тревоги. Не используйте нестабильные плавсредства, такие как доски, бревна и надувные матрацы. Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра у воды, это может привести к трагедии, подчеркивают спасатели. Самоспасение: что делать, если начали тонуть? Если вы оказались в ситуации, когда чувствуете, что тонете, сохраняйте спокойствие. Ряд простых шагов спасет вашу жизнь: не паникуйте и не барахтайтесь. Перевернитесь на спину, выплюньте воду и глубоко вдохните;

отдохните, лежа на спине. Вода поддержит вас;

cнимите одежду, если она тянет вас вниз, но только если это безопасно.

плывите к берегу или к объекту, который можете схватить;

если течение уносит, сохраняйте спокойствие и ждите возможности выбраться на мелководье или зацепиться. Новость по теме Правила безопасности на воде: как сохранить жизнь и здоровье, сплавляясь на САПах и лодках Действия при судорогах Судороги являются частым явлением при купании. Чтобы не утонуть, нужно перевернуться на спину и постараться как можно скорее выбраться из воды. Если свело ногу, спасатели советуют резко потянуть за палец ступни на себя. При судорогах рук — сжимайте кисть в кулак и разжимайте с силой. При судороге мышц бедра — обхватите ногу и потяните к спине. Эти приемы необходимо повторять до устранения судороги. Как помочь утопающему? Если вы стали свидетелем утопления, ваша помощь может стать решающей. Необходимо найти поблизости любое плавсредство для дальнейшей транспортировки пострадавшего. Человеку, попавшему в беду, помогут успокоиться одобряющие слова. При подходе к пострадавшему следует поднырнуть под него и выполните захват, например, за волосы. Если утопающий сам схватил вас, постарайтесь высвободиться и нырнуть — инстинкт самосохранения вынудит его отпустить. При транспортировке к берегу необходимо контролировать состояние утопающего. Соблюдение правил безопасности на воде и умение оказать первую помощь могут спасти чью-то жизнь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первая помощь тонущему После того как человека вытащили из воды, нужно осмотреть его рот и нос, при необходимости — извлечь посторонние предметы. Затем следует очистить дыхательные пути, провоцируя рвотный рефлекс для стимуляции дыхания. При отсутствии дыхания надо приступить к реанимации: провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Техника реанимации встаньте на колени, максимально запрокиньте голову пострадавшего (это очень важно) и, сместив челюсть вниз, раскройте его рот;

сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к его губам и с силой вдохните воздух, ноздри человека при этом нужно зажать рукой;

если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыхание надо сочетать с непрямым массажем сердца. Для этого одну ладонь следует разместить поперек нижней части груди (не на ребра), другую ладонь — поверх первой накрест. Надавите на грудину запястьями так, чтобы она прогнулась на 3-5 сантиметров, затем отпустите. Через каждое вдувание воздуха нужно делать делайте 4-5 ритмичных надавливаний;

при проявлении признаков жизни нужно перевернуть пострадавшего лицом вниз и удалить воду из легких и желудка;

если помощь оказывают двое, тогда один делает искусственное дыхание, другой занимается массажем сердца. Процедуру не следует прекращать до прибытия медицинской бригады. Также не стоит оставлять пострадавшего одного и перевозить самостоятельно. МЧС настоятельно рекомендует госпитализировать пострадавшего, даже если он быстро пришел в себя. Это позволит в дальнейшем избежать опасных осложнений. С приходом теплых дней все больше людей спешат к водоемам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лето — это время отдыха у воды. Этому во многом способствует установившаяся во многих регионах РФ жаркая погода. Важно никогда не забывать о мерах предосторожности, чтобы предотвратить утопление. О главных запретах, первой помощи пострадавшим, а также действиях, которое необходимо предпринять, если вы стали свидетелем опасной ситуации на водоеме, узнаете из материала URA.RU. Основные запреты перечислены в рекомендации МЧС России. Во время отдыха на воде не стоит заплывать на глубину и далеко от берега, если не умеете плавать. Следует избегать купания в незнакомых и потенциально опасных местах, которые для этого не оборудованы. Не переплывайте за буйки, они обозначают безопасную зону. Не прыгайте в воду с плавательных средств и не подплывайте к ним. Нельзя употреблять алкоголь перед купанием. Избегайте шалостей в воде, особенно связанных с нырянием и захватом. Не подавайте ложные сигналы тревоги. Не используйте нестабильные плавсредства, такие как доски, бревна и надувные матрацы. Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра у воды, это может привести к трагедии, подчеркивают спасатели. Если вы оказались в ситуации, когда чувствуете, что тонете, сохраняйте спокойствие. Ряд простых шагов спасет вашу жизнь: Судороги являются частым явлением при купании. Чтобы не утонуть, нужно перевернуться на спину и постараться как можно скорее выбраться из воды. Если свело ногу, спасатели советуют резко потянуть за палец ступни на себя. При судорогах рук — сжимайте кисть в кулак и разжимайте с силой. При судороге мышц бедра — обхватите ногу и потяните к спине. Эти приемы необходимо повторять до устранения судороги. Если вы стали свидетелем утопления, ваша помощь может стать решающей. Необходимо найти поблизости любое плавсредство для дальнейшей транспортировки пострадавшего. Человеку, попавшему в беду, помогут успокоиться одобряющие слова. При подходе к пострадавшему следует поднырнуть под него и выполните захват, например, за волосы. Если утопающий сам схватил вас, постарайтесь высвободиться и нырнуть — инстинкт самосохранения вынудит его отпустить. При транспортировке к берегу необходимо контролировать состояние утопающего. После того как человека вытащили из воды, нужно осмотреть его рот и нос, при необходимости — извлечь посторонние предметы. Затем следует очистить дыхательные пути, провоцируя рвотный рефлекс для стимуляции дыхания. При отсутствии дыхания надо приступить к реанимации: провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. МЧС настоятельно рекомендует госпитализировать пострадавшего, даже если он быстро пришел в себя. Это позволит в дальнейшем избежать опасных осложнений.